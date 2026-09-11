FOTO: La Justicia ordenó una audiencia urgente por la reforma del Estatuto de Belgrano.

La Justicia de Córdoba dio curso al planteo presentado por un grupo de socios de Belgrano que pidió suspender preventivamente la Asamblea Extraordinaria convocada para el martes 15 de septiembre, en la que está prevista una reforma integral del Estatuto Social del club.

Ante la gravedad institucional de la cuestión y la proximidad de la Asamblea, el tribunal dispuso una tramitación urgente y ordenó darle intervención a la institución antes de resolver las medidas cautelares solicitadas.

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El club deberá responder el lunes

A través de una resolución firmada este viernes por el juez de Primera Instancia Eduardo Néstor Chiavassa, el tribunal emplazó al Club Atlético Belgrano a presentar un informe sobre lo que considere pertinente.

El plazo fijado vence el lunes 14 de septiembre a las 9, apenas un día antes de la Asamblea Extraordinaria.

La resolución señala que la decisión busca garantizar el derecho de defensa del club y el principio de bilateralidad, pero sin afectar la celeridad que requiere el caso por los plazos involucrados.

Audiencia presencial a las 11

El mismo lunes, a las 11, se realizará una audiencia presencial en los estrados del tribunal, con la participación de los socios que promovieron la acción, sus abogados y representantes legales de Belgrano con facultades suficientes.

La convocatoria fue realizada en los términos del artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba.

La Justicia dispuso además que las notificaciones se realicen con carácter urgente y de oficio debido a los plazos establecidos.

El planteo de los socios

La presentación fue impulsada por Héctor Baistrocchi, Diego Funes, Cristian Merlino, Carlos Matías Gsponer Tello, Pablo Siciliano y Maximiliano Vitale, mientras que también se incorporaron los carnets de socios de Rodrigo Rufeil y Héctor Gennaro.

Los demandantes cuestionan el procedimiento utilizado para convocar la Asamblea y las condiciones en las que se pretende discutir una reforma integral del Estatuto.

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Entre los principales planteos figuran el tiempo disponible para analizar el proyecto, el acceso al texto completo de la reforma, la situación del padrón de socios habilitados para votar y el cumplimiento del quórum previsto por el estatuto vigente.

Una definición antes de la Asamblea

El tribunal remarcó expresamente la “gravedad institucional” de la materia y la “extrema urgencia” derivada de la proximidad de la Asamblea del 15 de septiembre.

La medida no implica, por ahora, la suspensión del acto asambleario. La Justicia primero escuchará al club y a los socios en la audiencia del lunes y, a partir de esas actuaciones, deberá resolver el pedido de medidas cautelares presentado por los demandantes.