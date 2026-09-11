Newell's cae en un partido intenso ante Vélez en el Coloso

Newell’s recibe este viernes a Vélez desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Frank Darío Kudelka busca prolongar su buen momento después del clásico y ante uno de los equipos de mejor presente del campeonato. Nicolás Ramírez es el árbitro. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El Rojinegro acumula cuatro partidos sin perder y ganó sus dos últimos encuentros como local, frente a Riestra y Banfield. Para este compromiso, Kudelka no contará con Mateo García, quien sufrió un esguince de rodilla derecha con rotura de ligamentos cruzados, ni con Franco Escobar, afectado por una distensión en el aductor. En cambio, Matías Cóccaro está en condiciones de jugar.

Vélez llega después de vencer a Estudiantes y con el envión de una buena actuación. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto tendrá una baja importante: Matías Pellegrini llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar, por lo que Manuel Lanzini aparece como candidato para ocupar su lugar.