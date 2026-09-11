Milei viajará a Nueva York para un foro de seguridad en plena tensión con Reino Unido por Malvinas

El presidente Javier Milei viajará a Nueva York el próximo 23 de septiembre para encabezar un foro internacional sobre libertad económica y seguridad estratégica. La visita se producirá en medio de la tensión con el Reino Unido por las nuevas medidas del Gobierno argentino para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

El encuentro, denominado "Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica", es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, con sede en Tucumán, junto al Instituto Republicano Internacional (IRI). El banco Citibank será el anfitrión.

Según anunció la fundación en su sitio web y en la red social X, Milei será el principal orador. La convocatoria reunirá a empresarios, inversores, intelectuales, académicos y representantes de organizaciones civiles y centros de estudios de Estados Unidos y América Latina. La participación será exclusivamente por invitación.

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El debate abordará el papel de la libertad económica y de las instituciones democráticas en la prosperidad y la seguridad del hemisferio occidental. También analizará la influencia de los regímenes autoritarios y los desafíos geopolíticos que enfrenta la región.

Durante su exposición, el mandatario presentará su visión sobre esos temas y se referirá a la importancia del vínculo bilateral entre Buenos Aires y Washington.

El viaje fue anunciado después de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre la disputa por Malvinas. Sus declaraciones precedieron a una serie de anuncios de Milei vinculados con el reclamo argentino y el avance del proyecto petrolero marítimo Sea Lion.

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Entre las medidas, el Presidente anunció el envío al Congreso de una reforma para endurecer las sanciones contra empresas nacionales y extranjeras que participen de la explotación hidrocarburífera en las islas. Además, instruyó a la Cancillería para que avanzara con nuevas denuncias contra las compañías involucradas.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió Milei al presentar las medidas.

En ese mismo discurso, el mandatario anunció que retomará la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

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