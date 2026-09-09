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Milei le pidió a la oposición que apoye los proyectos por Malvinas en el Congreso

El Presidente encabezó la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos en Palermo y llamó a la unidad política para defender la soberanía sobre las islas.

09/09/2026 | 11:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Milei en el acto inaugural del Museo del Regimiento de Granaderos.

FOTO: Milei en el acto inaugural del Museo del Regimiento de Granaderos.

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El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en Palermo, y aprovechó el acto para solicitar el apoyo de la oposición a los proyectos vinculados a las Islas Malvinas que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso.

En su discurso, Milei enfatizó que la cuestión supera las diferencias partidarias: “Esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional. No es de un gobierno, ni de un partido. Con esto no puede haber grieta alguna. Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”.

El mandatario también remarcó que “la soberanía no se ejerce con discursos sino con actos”, en línea con las medidas que su administración viene impulsando en relación con el archipiélago, entre ellas sanciones a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona sin autorización argentina.

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Un llamado a la unidad política

El pedido de Milei se produce en un contexto de creciente tensión diplomática con el Reino Unido, luego de que el Gobierno argentino reforzara su reclamo soberano y avanzara con acciones concretas contra actividades económicas en las islas.

El Presidente busca que los proyectos que enviará al Congreso —orientados a fortalecer la defensa de la soberanía nacional— cuenten con un respaldo amplio, más allá de las divisiones políticas habituales.

La actividad se realizó horas antes de una sesión especial en el Congreso, en la que la oposición prevé debatir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento familiar.

Con este mensaje, Milei insiste en situar a Malvinas como una causa que debe quedar al margen de la grieta política y convoca a la dirigencia a construir un frente común en defensa de lo que considera un interés nacional prioritario.

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Lectura rápida

¿Qué inauguró Javier Milei? El Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” en Palermo.

¿Qué pidió Milei a la oposición? Apoyo a los proyectos vinculados a las Islas Malvinas que enviará al Congreso.

¿Cuál es el enfoque de Milei sobre Malvinas? Considera que es una causa nacional que no debe ser politizada.

¿Con quiénes busca unidad Milei? Con la oposición y la dirigencia política en general.

¿Qué contexto rodea el pedido de Milei? Creciente tensión diplomática con el Reino Unido y acciones concretas del Gobierno argentino.

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