Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre
Este miércoles 9 de septiembre, Salta presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 7° y 24°. La humedad es del 34% y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 34%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1009 hPa.
El clima hoy miércoles 9 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 24°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 34%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 2 m/s desde el norte, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán de la siguiente manera: el jueves 10 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, con cielo despejado. El viernes 11, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 22°, con algunas nubes. Para el sábado 12, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 13, la mínima será de 8° y la máxima de 10°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 14, se espera una mínima de 7° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Hoy se espera un día soleado con temperaturas entre 7° y 24°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 20° con una sensación térmica de 19°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes en Salta.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se prevén días soleados y algunas lluvias ligeras para el fin de semana.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 34%.