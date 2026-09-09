Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 34%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 24°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 34%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 2 m/s desde el norte, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán de la siguiente manera: el jueves 10 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, con cielo despejado. El viernes 11, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 22°, con algunas nubes. Para el sábado 12, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 13, la mínima será de 8° y la máxima de 10°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 14, se espera una mínima de 7° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas.