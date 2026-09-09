Lavado: detuvieron a la familia de Gustavo Shanahan y el financista irá a indagatoria

En el marco de una investigación por lavado de activos, Gendarmería realizó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Rosario y detuvo a la mujer del financista Gustavo Shanahan y a sus hijos, Esteban y Lucila. Durante los procedimientos también fueron secuestrados vehículos y teléfonos celulares.

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Los operativos se llevaron a cabo en un departamento ubicado en Brown al 1600 y en una vivienda de Morrison al 8700, en el barrio Fisherton. Las medidas forman parte de una investigación sobre el patrimonio y los movimientos financieros vinculados al grupo familiar.

Gustavo Shanahan, exadministrador del Puerto de Rosario y condenado como integrante de una banda narco, será llevado a indagatoria en el marco de esta causa. El financista se encontraba bajo prisión domiciliaria y ahora deberá responder ante la Justicia Federal por la investigación vinculada al presunto lavado de activos.