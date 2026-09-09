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Lavado: detuvieron a la familia de Gustavo Shanahan y el financista irá a indagatoria

Los operativos estuvieron a cargo de Gendarmería y fueron ordenados por la Justicia Federal de Rosario. Hubo procedimientos en Brown al 1600 y en Morrison al 8700, en Fisherton.

09/09/2026 | 12:22Redacción Cadena 3 Rosario

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El financista Gustavo Shanahan.

FOTO: El financista Gustavo Shanahan.

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En el marco de una investigación por lavado de activos, Gendarmería realizó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Rosario y detuvo a la mujer del financista Gustavo Shanahan y a sus hijos, Esteban y Lucila. Durante los procedimientos también fueron secuestrados vehículos y teléfonos celulares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los operativos se llevaron a cabo en un departamento ubicado en Brown al 1600 y en una vivienda de Morrison al 8700, en el barrio Fisherton. Las medidas forman parte de una investigación sobre el patrimonio y los movimientos financieros vinculados al grupo familiar.

Gustavo Shanahan, exadministrador del Puerto de Rosario y condenado como integrante de una banda narco, será llevado a indagatoria en el marco de esta causa. El financista se encontraba bajo prisión domiciliaria y ahora deberá responder ante la Justicia Federal por la investigación vinculada al presunto lavado de activos.

Lectura rápida

¿Qué se investiga? Se investiga un caso de lavado de activos relacionado con el financista Gustavo Shanahan.

¿Quiénes fueron detenidos? Fueron detenidos la mujer de Gustavo Shanahan y sus hijos, Esteban y Lucila.

¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevaron a cabo los operativos? Los operativos se realizaron en Brown al 1600 y Morrison al 8700, en el barrio Fisherton.

¿Cómo se relaciona Gustavo Shanahan con el caso? Gustavo Shanahan es un exadministrador del Puerto de Rosario y está condenado por ser parte de una banda narco.

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