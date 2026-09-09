Más de mil "piratas" ya aseguraron su lugar para alentar a Belgrano en Junín
Lo informó el club de barrio Alberdi. El partido, válido por la Fecha 9 del Clausura, será el domingo, a las 14.45, en el Eva Perón. Cómo adquirir las que quedan.
09/09/2026 | 11:03Redacción Cadena 3
FOTO: Los hinchas del "Pirata" podrán viajar a Junín el domingo.
Más de 1.000 hinchas de Belgrano ya adquirieron su entrada para alentar al equipo ante Sarmiento, este domingo a las 14.45 por la fecha 9 del Clausura.
La venta online para la hinchada celeste continúa y las entradas se adquieren exclusivamente a través del sitio web de Sarmiento.
Para comprarla, se debe seleccionar la tribuna popular y luego la opción “Popular Visitante - Ingreso Gandini y Paso”.
Entradas disponibles: 3.500
Valor: $70.000 + service charge
Belgrano visitará a Sarmiento este domingo 13 por la novena fecha del Torneo Clausura.
Lectura rápida
¿Cuántos hinchas de Belgrano ya compraron entradas? Más de 1.000 hinchas han adquirido su entrada.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará este domingo a las 14.45.
¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas se compran exclusivamente a través del sitio web de Sarmiento.
¿Cuál es el valor de las entradas? El valor de las entradas es de $70.000 más service charge.
¿Cuántas entradas están disponibles? Hay 3.500 entradas disponibles para el partido.