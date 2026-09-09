Más de mil "piratas" ya aseguraron su lugar para alentar a Belgrano en Junín

FOTO: Los hinchas del "Pirata" podrán viajar a Junín el domingo.

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Más de 1.000 hinchas de Belgrano ya adquirieron su entrada para alentar al equipo ante Sarmiento, este domingo a las 14.45 por la fecha 9 del Clausura.

La venta online para la hinchada celeste continúa y las entradas se adquieren exclusivamente a través del sitio web de Sarmiento.

Para comprarla, se debe seleccionar la tribuna popular y luego la opción “Popular Visitante - Ingreso Gandini y Paso”.

Entradas disponibles: 3.500

Valor: $70.000 + service charge

Belgrano visitará a Sarmiento este domingo 13 por la novena fecha del Torneo Clausura.