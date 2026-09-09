Luciano Pereyra presentó su álbum más bailable y le dejó una sorpresa a una oyente de Cadena 3

Luciano Pereyra presentó "Ahora las bailamos", el álbum con el que llevó sus baladas a la cumbia, el cuarteto y la guaracha, y anticipó su regreso a Córdoba este sábado 12 de septiembre en el Quality Arena. La conversación también tuvo recuerdos de Mario Pereyra, un juego en el que asumió el rol de conductor y una sorpresa para Ramona, una fan que acaba de cumplir 80 años.

El disco, publicado el 27 de agosto, reúne diez canciones junto a Un Poco de Ruido y Pinky SD. Entre los invitados están Ezequiel y La Clave, Uriel Lozano, The La Planta, Ángela Leiva, Antonio Ríos, Sebastián Mendoza, Eugenia Quevedo, Karina, Rodrigo Tapari y Dany Hoyos. Fuente: Quality.

Consultado sobre la dificultad de transformar temas tan instalados en el público, Pereyra destacó el disfrute de escucharlos con otros ritmos. "Es como reinventar y darle otra vez olorcito a nuevo a las canciones", explicó.

El punto de partida fue la versión de "Si no es muy tarde" con Ezequiel y La Clave, a partir de su encuentro con Un Poco de Ruido. Lo que comenzó como una colaboración terminó convirtiéndose en un proyecto mayor. "La grabamos, nos divertimos un montón y después dijimos: 'Che, la estamos pasando bomba, hagamos un disco entero'", recordó.

A partir de allí, trabajó con Pinky SD en la selección del repertorio y las invitaciones. Destacó la calidez y el profesionalismo de los músicos, tanto en el estudio como en las filmaciones. "Estoy eternamente agradecido a toda la gente de esta comunidad de la cumbia que me abrió las puertas para que yo pueda hacer este disco", expresó.

El cuarteto tiene su lugar con "Seré", junto a Eugenia Quevedo. Luciano contó que la cantante lo invitó al concierto que brindó con La Banda de Carlitos en el Movistar Arena, donde compartieron esa versión. También recordó sus encuentros musicales con La K’onga y Q’Lokura.

Las nuevas interpretaciones tendrán espacio en sus recitales. "Siempre va a estar la versión original, pero después cada lugar lo tiramos por la ventana", anticipó. Sobre posibles invitados para el sábado en Córdoba, dejó abierta la posibilidad de alguna sorpresa, aunque explicó que las agendas complicaban las gestiones y no adelantó nombres.

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Pereyra también defendió la libertad de cruzar géneros. Citó como ejemplo a Mercedes Sosa y sus interpretaciones de canciones de Charly García y Fito Páez, y destacó el aporte de las nuevas generaciones con sus colaboraciones y fusiones.

"La música es mucho más fuerte que lo que quiera uno encasillar", sostuvo. Señaló que los oyentes pueden elegir distintos estilos y que los artistas también necesitan esa libertad: "Para mí también es una forma de seguir creciendo, de seguir nutriéndome y seguir aprendiendo. Si no, me estaría limitando un montón".

Otro recuerdo lo llevó al Jubileo de 2000, cuando interpretó "Sólo le pido a Dios" ante Juan Pablo II en representación de los jóvenes de Latinoamérica. Relató que recibió la noticia mientras estaba en Salta y que, en una semana, pasó por Buenos Aires, viajó a Roma, regresó al país y volvió a Salta para cumplir con un concierto.

La dimensión de aquella experiencia terminó de comprenderla cuando regresó a la casa de sus padres, en Luján, y encontró sobre la mesa un diario que reflejaba su actuación. "Ahí recién me cayó la ficha", recordó. Dijo que fue un momento importante tanto en lo profesional como en lo personal: "Siendo creyente, haber estado ahí fue algo maravilloso".

Ante la pregunta de qué canción elegiría para cantarle a León XIV, primero bromeó con hacerlo bailar un cuarteto. Luego se inclinó por "Tu mano".

La entrevista tuvo otro momento especial cuando desde Cadena 3 le hicieron escuchar un fragmento de una charla con Mario Pereyra, correspondiente a la presentación de "La vida al viento". La voz del conductor le devolvió recuerdos de sus visitas a la radio.

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"Escucharlo a Mario es como escuchar una canción. Hay canciones que te llevan a un momento, a una situación, a una sensación", describió. "Me transportaste enseguida al olorcito del estudio de ustedes, donde hacíamos las guitarreadas también con el querido Mario", agregó, y agradeció la sorpresa.

Luciano recordó además que, durante sus viajes, le informaba a Mario la temperatura del lugar donde se encontraba. Ese recuerdo dio paso a un juego al aire: mientras la producción intentaba comunicarse con Ramona, el cantante se puso en "modo conductor" y le pidió al "Turco" Genesir que reportara el tiempo en Córdoba y otras localidades.

La llamada había surgido por un mensaje de Gabi, quien solicitó un saludo de cumpleaños para su mamá, Ramona Elvira Espíndola. Luciano fue más allá del pedido y propuso invitarla al recital.

Luciano mantuvo el juego radial hasta la despedida: informó la temperatura desde Luján, describió el cielo parcialmente nublado y cerró con una convocatoria que unió su visita a Córdoba con el vínculo que mantiene con la radio.

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Entrevista de "Juntos".