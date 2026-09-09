Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es de 20°, y la humedad se encuentra en un 40%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para este miércoles 9 de septiembre, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. El jueves 10 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 11 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 26°, también con posibilidad de lluvias. Para el sábado 12 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 20°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con lluvias ligeras pronosticadas.