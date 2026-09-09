Un legionario francés escapa de sus captores en Colombia tras un audaz plan

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) — José Melo Charry, un soldado de la legión extranjera de Francia, logró escapar de sus secuestradores en Colombia tras un enfrentamiento físico y un salto arriesgado a un río, según un medio de París que fue consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El pasado jueves, cuando se cumplía casi un mes de su cautiverio por parte de una facción disidente de la extinta guerrilla FARC, el legionario pidió a sus captores que lo llevaran a un área boscosa para hacer sus necesidades, como le relataría más tarde al ejército colombiano, y que fue difundido por el sitio RFI.

En un momento de la operación, lejos del campamento, Melo Charry, de aproximadamente 35 años, aprovechó la situación, se enfrentó a uno de sus captores, lo inmovilizó y le quitó el arma.

De acuerdo a la información revelada, que fue confiada a la Agence France Presse por una fuente militar de alto rango, el legionario no pudo deshacerse de las ataduras en sus muñecas, pero logró caminar durante cuatro días por una región de los Andes colombianos, donde actúan diversos grupos armados vinculados al narcotráfico. Finalmente, llegó a una estación de Policía el domingo.

Cómo había sido capturado

El legionario había sido interceptado el 6 de agosto en una carretera del departamento de Nariño, un área conocida por ser un bastión de organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína y la minería ilegal.

En su relato al ejército, mencionó que en una ocasión logró comer en la casa de unos campesinos, aunque siempre con el miedo de que lo delataran ante los guerrilleros.

Durante su huida, también encontró la manera de comunicarse por teléfono con su familia, a quienes envió un mensaje para alertar sobre su ubicación en las montañas.

"Logró escapar escondiéndose en las noches. Cada vez que pasaba una moto, se ocultaba", comentó un responsable que prefirió el anonimato.

El soldado, que era considerado un "pez gordo" por sus captores, viajaba acompañado de una mujer que también fue secuestrada y liberada horas después de su fuga.

Una imagen compartida por las Fuerzas Militares muestra a Melo Charry, vestido de verde militar, en un hospital al que fue trasladado en helicóptero para recibir atención médica.

Durante el prolongado conflicto interno en Colombia, las guerrillas han utilizado el secuestro de militares, políticos y extranjeros como una estrategia para financiarse o para negociar el intercambio de prisioneros.

Uno de los casos más notorios fue el de la candidata colombo-francesa Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada durante seis años y liberada por las fuerzas militares en 2008.

Agencia NA