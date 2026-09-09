Denuncian que un policía golpeó a dos jovenes en Alta Gracia: uno tiene fractura de tibia y peroné

FOTO: Denuncian que un policía golpeó a dos adolescentes en Alta Gracia: uno sufrió una fractura.

Dos adolescentes de 16 años denunciaron haber sido víctimas de una agresión policial durante la madrugada del sábado en Alta Gracia. Uno de ellos sufrió una fractura de tibia y peroné, mientras que el otro también resultó golpeado.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Peralta Otonello y también interviene el Tribunal de Conducta Policial.

El abogado querellante de los adolescentes, Axel Aurich, relató a Cadena 3 que los jóvenes fueron perseguidos por un móvil policial y que, aproximadamente 10 cuadras después del control, decidieron detenerse.

Según su versión, un efectivo masculino descendió del vehículo, arrojó a los adolescentes al piso y comenzó a golpearlos mientras todavía tenían puestos los cascos.

Aurich sostuvo que uno de los jóvenes recibió un golpe con el borcego que le provocó fracturas en la tibia y el peroné. También afirmó que el efectivo continuó agrediéndolos mientras permanecían en el suelo.

De acuerdo con el relato del abogado, una mujer policía que se encontraba en el lugar intentó intervenir al advertir que la situación se había descontrolado.

La amenaza que denunciaron

El abogado aseguró además que, una vez finalizada la agresión, el efectivo habría colocado un arma en la cabeza de los adolescentes y los habría amenazado para evitar que denunciaran lo ocurrido.

Según la denuncia, después de la golpiza los policías se retiraron del lugar y dejaron a los jóvenes abandonados. Los adolescentes habrían logrado volver por sus propios medios hasta sus domicilios en la motocicleta.

Aurich también sostuvo que durante el procedimiento no les habrían solicitado el DNI ni el carnet de conducir.

Estos hechos forman parte de la denuncia presentada por las familias y deberán ser corroborados durante la investigación judicial.

La investigación de la Policía

El comisario general René Villegas, director de Conducta Policial, confirmó a Cadena 3 que los padres de los dos adolescentes presentaron una denuncia judicial por un presunto abuso policial durante un control.

Villegas aclaró que no tenía acceso a los pormenores de la denuncia, ya que estaban en poder de la autoridad judicial, pero confirmó que el área a su cargo comenzó a realizar tareas de investigación a pedido de la Fiscalía.

“Estamos realizando tareas de investigación, dentro de lo que es el marco de la investigación judicial”, explicó.

Entre las medidas realizadas se encuentran la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y de registros del sistema 911, elementos que serán analizados para reconstruir lo sucedido.

Los policías continúan en actividad

Hasta el momento de la entrevista, los efectivos señalados no habían sido separados de sus funciones.

Villegas explicó que el Tribunal de Conducta Policial trabaja en paralelo con la investigación judicial y que se está recopilando información tanto en el ámbito administrativo como en la Justicia.

La eventual decisión sobre la situación de los policías dependerá del avance de ambas investigaciones y de las medidas que adopte el fiscal Peralta Otonello.

Los dos adolescentes ya declararon ante el fiscal. La Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió durante la persecución y el procedimiento y si existió un abuso por parte de los efectivos denunciados.

Informe de Gonzalo Carrasquera.