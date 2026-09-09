En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Shanahan: ordenan la detención en España de un pesado empresario que administró el Puerto de Rosario

Los operativos estuvieron a cargo de Gendarmería y fueron ordenados por la Justicia Federal de Rosario. Hubo procedimientos en Brown al 1600 y en Morrison al 8700, en Fisherton.

09/09/2026 | 13:45Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El financista Gustavo Shanahan.

FOTO: El financista Gustavo Shanahan.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En el marco de una investigación por lavado de activos, Gendarmería realizó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Rosario y detuvo a la esposa del financista Gustavo Shanahan y a sus hijos, Esteban y Lucila. Durante los procedimientos, realizados en un departamento de Brown al 1600 y en una vivienda de Morrison al 8700, en Fisherton, también fueron secuestrados vehículos y teléfonos celulares.

La causa apunta a determinar el origen y los movimientos del patrimonio del grupo familiar y se vincula con una investigación más amplia que tiene como eje a Shanahan. El financista, exadministrador del Puerto de Rosario y condenado a siete años de prisión por narcotráfico, permanecía bajo prisión domiciliaria y ahora será llevado a indagatoria por presunto lavado de activos.

La investigación sumó además una dimensión internacional: la Justicia Federal de Rosario solicitó a Interpol la captura internacional de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley. El pedido se enmarca en la trama de presunta corrupción y pago de coimas relacionada con la concesión del Puerto de Rosario, que ahora alcanza a España.

Lectura rápida

¿Qué se investiga? Se investiga un caso de lavado de activos relacionado con el financista Gustavo Shanahan.

¿Quiénes fueron detenidos? Fueron detenidos la mujer de Gustavo Shanahan y sus hijos, Esteban y Lucila.

¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevaron a cabo los operativos? Los operativos se realizaron en Brown al 1600 y Morrison al 8700, en el barrio Fisherton.

¿Cómo se relaciona Gustavo Shanahan con el caso? Gustavo Shanahan es un exadministrador del Puerto de Rosario y está condenado por ser parte de una banda narco.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf