Shanahan: ordenan la detención en España de un pesado empresario que administró el Puerto de Rosario
Los operativos estuvieron a cargo de Gendarmería y fueron ordenados por la Justicia Federal de Rosario. Hubo procedimientos en Brown al 1600 y en Morrison al 8700, en Fisherton.
09/09/2026 | 13:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El financista Gustavo Shanahan.
En el marco de una investigación por lavado de activos, Gendarmería realizó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Rosario y detuvo a la esposa del financista Gustavo Shanahan y a sus hijos, Esteban y Lucila. Durante los procedimientos, realizados en un departamento de Brown al 1600 y en una vivienda de Morrison al 8700, en Fisherton, también fueron secuestrados vehículos y teléfonos celulares.
La causa apunta a determinar el origen y los movimientos del patrimonio del grupo familiar y se vincula con una investigación más amplia que tiene como eje a Shanahan. El financista, exadministrador del Puerto de Rosario y condenado a siete años de prisión por narcotráfico, permanecía bajo prisión domiciliaria y ahora será llevado a indagatoria por presunto lavado de activos.
La investigación sumó además una dimensión internacional: la Justicia Federal de Rosario solicitó a Interpol la captura internacional de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley. El pedido se enmarca en la trama de presunta corrupción y pago de coimas relacionada con la concesión del Puerto de Rosario, que ahora alcanza a España.
Lectura rápida
¿Qué se investiga? Se investiga un caso de lavado de activos relacionado con el financista Gustavo Shanahan.
¿Quiénes fueron detenidos? Fueron detenidos la mujer de Gustavo Shanahan y sus hijos, Esteban y Lucila.
¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se llevaron a cabo los operativos? Los operativos se realizaron en Brown al 1600 y Morrison al 8700, en el barrio Fisherton.
¿Cómo se relaciona Gustavo Shanahan con el caso? Gustavo Shanahan es un exadministrador del Puerto de Rosario y está condenado por ser parte de una banda narco.