Shanahan: ordenan la detención en España de un pesado empresario que administró el Puerto de Rosario

En el marco de una investigación por lavado de activos, Gendarmería realizó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Rosario y detuvo a la esposa del financista Gustavo Shanahan y a sus hijos, Esteban y Lucila. Durante los procedimientos, realizados en un departamento de Brown al 1600 y en una vivienda de Morrison al 8700, en Fisherton, también fueron secuestrados vehículos y teléfonos celulares.

La causa apunta a determinar el origen y los movimientos del patrimonio del grupo familiar y se vincula con una investigación más amplia que tiene como eje a Shanahan. El financista, exadministrador del Puerto de Rosario y condenado a siete años de prisión por narcotráfico, permanecía bajo prisión domiciliaria y ahora será llevado a indagatoria por presunto lavado de activos.

La investigación sumó además una dimensión internacional: la Justicia Federal de Rosario solicitó a Interpol la captura internacional de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley. El pedido se enmarca en la trama de presunta corrupción y pago de coimas relacionada con la concesión del Puerto de Rosario, que ahora alcanza a España.