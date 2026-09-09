Revelaron cómo fueron las últimas horas de Chiche Gelblung antes de su muerte
El periodista, de 82 años, estaba internado en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro respiratorio. Su estado se agravó el martes y murió este miércoles en Buenos Aires.
09/09/2026 | 13:32Redacción Cadena 3
FOTO: Revelaron cómo fueron las últimas horas de Chiche Gelblung antes de su muerte.
Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años en la Ciudad de Buenos Aires, luego de permanecer internado desde el lunes en el Sanatorio Los Arcos por problemas respiratorios.
La noticia provocó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y figuras del mundo de la televisión, donde el periodista y conductor desarrolló una extensa trayectoria.
Había sido internado por problemas respiratorios
Gelblung ingresó al Sanatorio Los Arcos durante la mañana del lunes debido a un cuadro respiratorio que requería atención médica.
Según había informado el periodista Federico Flowers, durante la internación recibía oxigenoterapia debido a la complejidad del cuadro con el que había ingresado.
En los últimos tiempos, sus problemas de salud habían reducido su presencia en los medios y la pantalla.
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El cuadro se agravó el martes
Las últimas horas del periodista fueron especialmente complejas. De acuerdo con el periodista Ignacio Rodríguez, el estado de salud de Gelblung se había agravado durante el martes.
“Se sabía de su gravedad en la tarde de ayer, pero se mantuvo un hermetismo lógico y por eso no se sabían mayores detalles”, señaló Rodríguez en la red social X.
La información sobre su estado se mantuvo bajo reserva durante las últimas horas de vida del periodista.
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La confirmación de su muerte
La noticia del fallecimiento fue confirmada este miércoles por América TV. “Chiche Gelblung murió esta mañana en la ciudad de Buenos Aires”, informaron durante un noticiero del canal.
En programas de espectáculos también se había señalado que, a diferencia de otras internaciones de figuras públicas, el equipo médico de Gelblung no tenía previsto difundir un parte médico oficial.
La muerte del periodista generó numerosas muestras de pesar en el ambiente televisivo, que despidió a una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos.
Lectura rápida
¿Quién murió?
El periodista y conductor Chiche Gelblung falleció.
¿Cuándo ocurrió?
La muerte se confirmó este miércoles.
¿Dónde sucedió?
En la Ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué falleció?
Por problemas respiratorios que se agravaron durante su internación.
¿Cómo se confirmó la noticia?
Fue confirmada por América TV en un noticiero del canal.