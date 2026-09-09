Juegos Suramericanos: con dos jugadores de Belgrano, la selección sub-19 ya tiene a sus convocados

Los jugadores de Belgrano Marcos Ortiz y Ramiro Tulián fueron citados a la selección argentina sub-19 que representará al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de este mes.

Los jugadores del "Pirata" integran la lista de 18 futbolistas bajo la órbita de Diego Placente y la dirección técnica de Claudio Gugnali que buscarán alcanzar la gloria junto a otros juveniles que, en muchos casos, ya tienen experiencia en Primera División.

Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos los partidos de "La Albiceleste" se jugarán en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, en Rosario.

Argentina debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 frente a Paraguay. Luego se medirá con Uruguay el sábado 19 a las 14, mientras que cerrará la fase de grupos el lunes 21 a las 14 ante Venezuela.

El torneo contará con ocho selecciones, divididas en dos zonas de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales. El certamen será exclusivo para futbolistas nacidos a partir del 1° de enero de 2007.

Los citados: