La oposición logró quórum en Diputados para debatir el endeudamiento familiar y discapacidad

FOTO: LLA confirmó que la mayoría de los aliados le habían soltado la mano.

La oposición consiguió quórum este miércoles en la Cámara de Diputados, con 135 legisladores presentes, para debatir el emplazamiento de las comisiones que deben tratar los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La sesión especial apunta a fijar plazos concretos para que las comisiones avancen con el tratamiento de las iniciativas y emitan dictamen. En materia de discapacidad, la oposición busca impulsar la extensión de la emergencia, cuya vigencia vence el próximo 31 de diciembre.

Las propuestas son resistidas por La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios aliados. El oficialismo intentará sostener los cronogramas que anunció la semana pasada, mientras los bloques opositores buscan acelerar el trámite parlamentario.

Después de trabajar para impedir que la oposición reuniera el número necesario para sesionar, La Libertad Avanza cambió de estrategia y decidió acompañar la apertura del recinto, con el objetivo de participar del debate y defender su propia propuesta sobre el endeudamiento de las familias.

La discusión se concentra en los tiempos de las comisiones. El emplazamiento busca establecer un plazo para la elaboración de los dictámenes, una instancia previa al tratamiento de los proyectos de ley en el recinto.

En el caso de la emergencia en discapacidad, la oposición pretende emplazar a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Para las iniciativas sobre endeudamiento familiar, el planteo alcanza a Finanzas y a Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, esta última presidida por Hugo Yasky.

Los opositores buscan evitar que los proyectos sobre deudas familiares pasen también por Presupuesto y Hacienda, para impedir que el oficialismo utilice el eventual costo fiscal como argumento para demorar su tratamiento.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, anunció un esquema de trabajo que fija el 30 de septiembre como fecha límite para emitir dictamen. El cronograma contempla una reunión informativa con invitados el 16 y una instancia de debate entre diputados el 23.

Pauli también se comprometió a trabajar en la unificación de los giros parlamentarios. Actualmente, hay cerca de medio centenar de proyectos vinculados con el endeudamiento familiar distribuidos entre nueve comisiones, una situación que dificulta su tratamiento conjunto. Solo en Finanzas hay 35 iniciativas en discusión.

En ese marco, la oposición buscará que el presidente de la Cámara, Martín Menem, unifique los giros de los proyectos que integrarán el debate.

Por su parte, el titular de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, anunció una reunión informativa para esta semana, con invitados propuestos por los distintos bloques. El esquema prevé otro encuentro el 23 de septiembre, cuando podría avanzarse con la firma de los dictámenes.

Desde el oficialismo sostuvieron que buscarán promover debates basados en datos precisos y brindar información sobre la complejidad de ambos temas. También ratificaron su respaldo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Con la sesión abierta, la disputa pasa por los plazos que deberán cumplir las comisiones. Luego, el oficialismo y la oposición buscarán reunir el respaldo de los bloques dialoguistas para avanzar con sus respectivos dictámenes.

Informe de Ariel Rodríguez.