Juegos Suramericanos: así son las dos canchas de hockey que albergarán los partidos del evento

FOTO: La ciudad de Santa Fe será sede del hockey en los ODESUR (Foto: Prensa Suramericanos)

FOTO: La ciudad de Santa Fe será sede del hockey en los ODESUR (Foto: Prensa Suramericanos)

El estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe, ya cuenta con dos canchas renovadas para recibir las competencias de hockey de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes la inauguración de las obras realizadas en el predio con aportes del Gobierno provincial. Allí se disputarán los torneos femenino y masculino de hockey entre el 13 y el 22 de septiembre.

Los trabajos permitieron renovar la cancha principal y acondicionar una segunda superficie que tendrá una función auxiliar durante el certamen. Las mejoras, además, ampliarán la infraestructura disponible para el hockey santafesino una vez finalizados los Juegos.

Una cancha principal homologada para competencias internacionales

En la superficie principal se reemplazó la carpeta y se reforzó la iluminación. La nueva cancha fue homologada para albergar encuentros internacionales y será el escenario de las competencias de hockey de Santa Fe 2026.

La segunda superficie, en tanto, fue acondicionada mediante trabajos de movimiento de suelo, hormigonado y amortiguación. Allí también se colocó la anterior carpeta de agua que estaba instalada en la cancha principal.

Durante los Juegos, esta segunda cancha funcionará como espacio auxiliar para las actividades precompetitivas.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó que la obra permitirá recibir a los seleccionados que participarán del torneo. “Vamos a recibir a Las Leonas y a Los Leones, que competirán en esta cancha”, señaló.

Además, remarcó el impacto que tendrán las obras más allá del certamen: “El legado empieza cuando la antorcha se apaga: es lo que queda después de este evento multideportivo, no solo para los santafesinos, sino también para los argentinos”.

El legado para el hockey santafesino

Durante la inauguración, Pullaro destacó la importancia de la competencia y del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones deportivas.

“Es el evento deportivo más importante que se celebrará este año en toda Latinoamérica”, afirmó el gobernador, quien sostuvo que los Juegos serán posibles gracias al compromiso de distintas instituciones con el desarrollo del deporte.

También se refirió a la infraestructura que quedará una vez finalizado el certamen y expresó su deseo de que las obras representen “el punto de inflexión entre el pasado y el futuro de la provincia de Santa Fe”, de acuerdo a declaraciones reproducidas por la organización.

Coudannes, por su parte, resaltó el beneficio concreto para la Asociación Santafesina de Hockey. “Para la Asociación Santafesina de Hockey es algo muy importante porque, si bien ya tenía una cancha, ahora suma una nueva y la anterior podrá utilizarse para los entrenamientos”, explicó.

El presidente de la institución, Patricio López, recordó que la dirigencia había asumido hace una década el compromiso de mejorar las condiciones de infraestructura para las nuevas generaciones.

“Hace cinco años construimos la primera cancha de agua en el predio y hoy podemos darnos el lujo de contar con una segunda”, señaló.

Y agregó: “Somos la única institución del país, a nivel asociativo, que cuenta con dos canchas de agua. Para nosotros es una satisfacción enorme”.

El estadio está ubicado cerca del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti (CARD) y del Invencible Santa Fe, en uno de los principales polos deportivos de la capital provincial.

Hockey de primer nivel en Santa Fe

Las competencias femenina y masculina de hockey se desarrollarán íntegramente en la ciudad de Santa Fe, entre el 13 y el 22 de septiembre.

El programa contempla rondas preliminares, instancias de clasificación, semifinales y finales. Además, los torneos tendrán un incentivo extra: otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.