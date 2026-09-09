Una pareja peruana se casó frente a la casa natal de Messi en Rosario
Willy y Laddi llegaron desde Perú y eligieron uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad para dar el sí, en una escena cargada de emoción y alegría.
09/09/2026 | 10:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Pareja peruana en la casa de Lionel Messi.
Una pareja de Perú eligió un escenario muy especial para celebrar su amor: la casa natal de Lionel Messi, en Rosario. Willy y Laddi llegaron a la ciudad y decidieron vincular un momento inolvidable de su historia con uno de los lugares más emblemáticos del fútbol mundial.
Frente al domicilio donde nació el capitán de la Selección Argentina, Willy sorprendió a Laddi con una propuesta de casamiento. La respuesta fue el esperado “sí” y la escena quedó registrada entre abrazos, emoción y mucha alegría.
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Así, la pareja peruana convirtió su visita a Rosario en un recuerdo para toda la vida y sumó una historia de amor a uno de los puntos más visitados por los fanáticos de Messi.
Lectura rápida
¿Qué hicieron Willy y Laddi? Celebraron su amor con una propuesta de casamiento en la casa natal de Lionel Messi.
¿Quiénes son los protagonistas? La pareja está compuesta por Willy y Laddi, de Perú.
¿Cuándo ocurrió la propuesta? La propuesta de casamiento sucedió durante su visita a Rosario.
¿Dónde se realizó la propuesta? Frente a la casa natal de Lionel Messi en Rosario.
¿Por qué eligieron ese lugar? Es un sitio emblemático para los fanáticos del fútbol y de Messi.