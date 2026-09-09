Una pareja peruana se casó frente a la casa natal de Messi en Rosario

Una pareja de Perú eligió un escenario muy especial para celebrar su amor: la casa natal de Lionel Messi, en Rosario. Willy y Laddi llegaron a la ciudad y decidieron vincular un momento inolvidable de su historia con uno de los lugares más emblemáticos del fútbol mundial.

Frente al domicilio donde nació el capitán de la Selección Argentina, Willy sorprendió a Laddi con una propuesta de casamiento. La respuesta fue el esperado “sí” y la escena quedó registrada entre abrazos, emoción y mucha alegría.

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Así, la pareja peruana convirtió su visita a Rosario en un recuerdo para toda la vida y sumó una historia de amor a uno de los puntos más visitados por los fanáticos de Messi.