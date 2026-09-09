El primer ministro británico reafirma su postura firme sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, declaró este miércoles que su gobierno será "implacable" en la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Burnham realizó estas afirmaciones durante su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, donde abordó por primera vez la situación tras las advertencias de Donald Trump sobre el posible retiro de apoyo británico en este tema. Además, su declaración se produce en un contexto en el que el presidente argentino, Javier Milei, anunció sanciones a empresas que operan en las islas.

La postura de Burnham refleja la determinación del gobierno británico ante las tensiones recientes, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía sobre el archipiélago en el Atlántico Sur. La situación ha generado un intenso debate en la política internacional, especialmente en el contexto de las relaciones entre Argentina y Reino Unido.

Agencia NA

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