Milei sanciona a empresas por actividades hidrocarburíferas ilegales en Malvinas

FOTO: El presidente Javier Milei avanzó con los procedimientos sancionatorios contra 15 empresas que habrían violado las prohibiciones de operar en Malvinas sin autorización de la Argentina

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El Gobierno del presidente Javier Milei ha dado un paso significativo al avanzar con procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos que supuestamente habrían infringido las prohibiciones establecidas por la Ley N° 26.659 en relación con el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

La información, obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, revela que la lista incluye ocho empresas y siete individuos que actúan como accionistas, directivos o proveedores estratégicos de las petroleras involucradas en los proyectos cuestionados, de acuerdo con fuentes del Poder Ejecutivo.

Entre las empresas mencionadas se encuentra Shlomo Eliahu Holdings Ltd., procedente de Israel, que se identifica como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion.

Además, el listado abarca a cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco, y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel.

En cuanto a Borders & Southern, se incluye a David Williamson Dobson, quien es mencionado en el documento como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.

La lista también abarca a seis accionistas y directivos relacionados con Eco: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, y Gadi Levin.

Por otra parte, el listado se completa con tres compañías que proporcionan infraestructura: Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido; y Noble Corporation UK Ltd., también del Reino Unido, reconocida como la casa matriz de un proveedor estratégico.

Estos nuevos procedimientos se suman a los que el Gobierno ya había iniciado contra otros 45 sujetos, elevando el total de personas físicas y jurídicas investigadas a 60.

La Oficina del Presidente había anticipado que seguiría identificando a todos los actores implicados en la explotación de recursos sin la debida autorización argentina y que se avanzarían con los sumarios administrativos correspondientes.

"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", afirmó el presidente al anunciar la ampliación de estos procedimientos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que las sanciones establecidas por la Ley 26.659 se aplicarán tanto a las operadoras como a sus accionistas, directivos y proveedores.

"Cualquier empresa o proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en la zona de Malvinas no podrá realizar ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", indicó Ravier durante una conferencia de prensa.

Asimismo, las firmas sancionadas no podrán beneficiarse del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos como Vaca Muerta.

Agencia NA