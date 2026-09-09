Emotiva despedida de Chiche Gelblung: su legado y lucha por vivir hasta el final

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El icónico conductor y uno de los más reconocidos periodistas de Argentina, Samuel "Chiche" Gelblung, falleció en la madrugada del martes a los 82 años, tras haber sido internado en el Sanatorio Mater Dei debido a complicaciones respiratorias.

Esta fue su segunda internación en el sanatorio, luego de haber pasado un mes en la Unidad de Terapia Intensiva debido a una trombosis en el tobillo, que derivó en otras complicaciones respiratorias, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

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En diversas ocasiones, Chiche había expresado su deseo de regresar a su actividad periodística en radio y televisión, considerándolo como una de sus principales motivaciones. En una charla con el periodista Pablo Mascareño para La Nación, mencionó: "Les tuve que explicar a los médicos que quería salir del sanatorio porque deseaba ir al canal, ya que no lo consideraba un trabajo, sino algo terapéutico".

Personas cercanas a su entorno señalaron que el periodista se encontraba afectado y "con mucha angustia" debido a que le habían suspendido su programa en Net TV a finales de julio, mientras estaba internado. A mediados de julio, comentó: "Voy peleándola porque aún no puedo caminar, pero estoy bastante bien".

Sobre su deseo de retomar las actividades, expresó: "Trabajar en estas condiciones es parte de mi terapia. Si no puedo trabajar, me enfermo; no puedo evitarlo, aunque lo que me motiva no es solo el trabajo". Además, reflexionó: "No me imagino jubilado; uno tiene la edad de sus proyectos y yo tengo proyectos; sueño con ellos. Quizás no se cumplan, pero los tengo".

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Entre sus aspiraciones, destacó su anhelo de crear un diario impreso de corte popular, que esperaba que contara con 40.000 compradores desde su lanzamiento. "No me quiero morir sin hacer un diario impreso de corte popular que tendría, de movida, 40.000 compradores. Si lo logro, me convierto en un genio. Tengo a la gente para hacerlo, pero no la plata para concretarlo".

Fiel a su estilo directo, Chiche había afirmado que "no le teme a la muerte": "No me asusta y no se encuentra entre mis proyectos. Además, con mi trabajo la desafié muchas veces". Durante su prolongada internación, recordó que un médico le había dicho sin tacto que había estado "golpeando las puertas del cielo".

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