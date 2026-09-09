Suno lanza un nuevo modelo de IA para música tras múltiples demandas por derechos de autor

Suno, el creador de modelos de música generada por inteligencia artificial, presentó el Suno v6, un nuevo modelo que se desarrolló utilizando datos licenciados de sellos discográficos como Warner Music Group, BMG y Believe. Este lanzamiento se produce en un contexto de múltiples demandas que la compañía ha enfrentado por supuestas infracciones de derechos de autor.

La empresa ha estado lidiando con varias demandas, incluyendo una de Warner Music Group, que acusó a Suno de usar datos protegidos para entrenar sus modelos de IA que permiten generar música a partir de indicaciones. El año pasado, Suno llegó a un acuerdo con Warner Music Group y, más recientemente, firmó un contrato con BMG.

El nuevo modelo Suno v6 no se entrenó con los mismos datos que las versiones anteriores. La compañía lanzó tres versiones de este modelo: la versión base, que está disponible para usuarios de pago y se considera confiable y manejable para resultados controlados; Suno v6 wild, un modelo experimental para ideación y resultados inesperados; y Suno v6 mini, una versión más rápida accesible para todos los usuarios. Además, se planea retirar los modelos anteriores.

El nuevo modelo ofrece mayor flexibilidad, permitiendo a los usuarios editar partes de una canción utilizando un aviso o una palabra de la letra, e incluso usar texto, imágenes o videos como referencias para crear nuevas pistas. También se puede separar un instrumento de una muestra y crear un nuevo ritmo con él.

Suno anunció que planea incorporar nuevas funciones, como la posibilidad de que los usuarios remezclen canciones, siempre que los respectivos artistas se inscriban en un nuevo programa que está estableciendo con las discográficas para permitir el uso de sus canciones en funciones generadas por IA.

Jack Brody, director de productos de Suno, comentó que a través del trabajo derivado, hay más oportunidades de generación de ingresos para todos los involucrados. "Creo que el ecosistema musical y nuestros socios siempre están buscando formas de crear más oportunidades de ingresos para sus titulares de derechos y artistas. Por lo tanto, una gran parte de este lanzamiento es crear flujos de ingresos adicionales", expresó Brody en una entrevista.

El mes pasado, Suno también anunció su intención de agregar una marca de agua a las canciones generadas mediante su plataforma y presentó nuevos límites de descarga según el nivel de la cuenta.

"Podemos ayudar a gestionar algunos de los desafíos más amplios del ecosistema, como el fraude de streaming y la exportación y carga masiva a distribuidores que son de baja intención. Al final del día, creemos que corresponde a los distribuidores y las plataformas gobernar qué contenido se publica allí", añadió Brody.

A pesar de las controversias, Suno ha recaudado más de $819 millones en financiamiento hasta la fecha, según datos de PitchBook.