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Una casa para mi madre: de la emigración a la pasarela, un sueño hecho realidad

La vida de una joven que, tras una dura travesía desde África, se convierte en modelo en España. Un relato conmovedor sobre la superación y el amor familiar.

09/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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Una casa para mi madre: de la emigración a la pasarela, un sueño hecho realidad

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Una casa para mi madre narra la extraordinaria historia de superación de una joven que, tras una infancia marcada por el abandono y la adversidad, logra convertirse en modelo internacional. Desde su nacimiento sin fecha y su crianza en un entorno hostil, la protagonista enfrenta una serie de desafíos que la llevan a dejar su hogar a los nueve años y vivir en la calle. A los dieciocho, decide embarcarse en un cayuco hacia España, una travesía que pone a prueba su resistencia y determinación.

Al llegar a España, su vida se convierte en una lucha constante por sobrevivir. Trabaja como mantero, recoge aceitunas y limpia platos, mientras aprende español a través de videos de YouTube. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un fotógrafo la descubre en una playa de Marbella y le pregunta si es modelo. Esa simple pregunta marca el inicio de una nueva etapa en su vida.

La primera sesión de fotos resulta ser un éxito, y una de las imágenes es seleccionada por la prestigiosa revista Vogue Italia, convirtiéndose en la portada de este libro. A partir de ese momento, la protagonista comienza a desfilar para marcas que antes solo podía falsificar y a aparecer en revistas que ni siquiera conocía. Su historia es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidades.

Este relato no solo es un viaje personal, sino también una reflexión sobre la inmigración y los sueños que parecen inalcanzables. En un contexto donde las historias de migrantes a menudo son sombrías, Una casa para mi madre ofrece una perspectiva esperanzadora y motivadora. La autora nos invita a reflexionar sobre el valor de la familia y el deseo de construir un futuro mejor, simbolizado en su anhelo de poder construir una casa para su madre.

La obra, publicada por Plaza & Janés en 2026, se inscribe en el género de la no ficción y destaca por su estilo directo y emotivo. La historia de esta joven no solo es un relato de superación personal, sino un llamado a la empatía y a la comprensión de las realidades que enfrentan muchos migrantes en la actualidad. En un mundo donde las barreras parecen insuperables, su historia resuena como un faro de esperanza.

Ficha del libro:

EditorialPLAZA & JANÉS
GéneroNo Ficción
Año de edición2026
ISBN9788401040238
ISBN digital9788401040245
IdiomaEspañol

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