Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.
El sorteo número 5463 de la Quiniela La Primera de la Mañana se realizó el miércoles 9 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4174, correspondiente a "A primera (Gente Negra)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5463 de la Quiniela La Primera de la Mañana se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4174, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4174
2° 0536
3° 7230
4° 9424
5° 4160
6° 9742
7° 9555
8° 8924
9° 2100
10° 8457
11° 9201
12° 1422
13° 9178
14° 5351
15° 2954
16° 7743
17° 7998
18° 9092
19° 9470
20° 4888
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5463 de la Quiniela La Primera de la Mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 9 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4174.
¿Qué significa el número 4174?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Gente Negra)".
¿Cuáles son los resultados de los primeros 20 números?
Los resultados son 1° 4174, 2° 0536, 3° 7230, entre otros.