Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.

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El sorteo número 5463 de la Quiniela La Primera de la Mañana se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4174, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4174

2° 0536

3° 7230

4° 9424

5° 4160

6° 9742

7° 9555

8° 8924

9° 2100

10° 8457

11° 9201

12° 1422

13° 9178

14° 5351

15° 2954

16° 7743

17° 7998

18° 9092

19° 9470

20° 4888