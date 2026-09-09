¿Es Sunrun la opción ideal para instalar paneles solares en tu hogar?

La eliminación del crédito fiscal federal del 30% para sistemas solares a fines de 2025 generó un impacto significativo en el mercado de energía solar, provocando una notable disminución en las compras de paneles solares. Este cambio, sin embargo, benefició a las empresas de leasing solar, siendo Sunrun la más destacada, con aproximadamente el 18% del total del mercado residencial.

El leasing solar se presenta como una opción más accesible para muchos propietarios, ya que permite adoptar esta tecnología con un costo inicial bajo. En contraste, el costo promedio de instalación de un sistema solar puede ascender a unos $25,000 sin el crédito fiscal. Además, los propietarios pueden complementar los paneles solares arrendados con un sistema de almacenamiento de batería, lo que garantiza que el hogar continúe funcionando durante cortes prolongados de energía.

La industria solar ha enfrentado su parte de desafíos, incluyendo empresas poco confiables. Por ello, los expertos del Good Housekeeping Home Improvement Outdoor Lab recomiendan optar por marcas establecidas con un historial comprobado. Sunrun, con más de 1.2 millones de instalaciones solares y una calificación de A+ por parte del Better Business Bureau, ha demostrado ser una opción sólida, lo que le valió un reciente premio en la categoría de Innovadores en Sostenibilidad.

A pesar de los beneficios, la instalación de paneles solares representa una inversión considerable. Por ello, es crucial elegir el socio adecuado para cada necesidad. Para ayudar en esta decisión, se elaboró una guía que responde las preguntas esenciales para determinar si Sunrun es el proveedor solar indicado.

Pros y contras de Sunrun

Pros: Permite a los propietarios acceder a la energía solar con poco costo inicial, incluye mantenimiento y reparaciones, y ofrece accesorios opcionales como almacenamiento de batería.

Contras: Ofrece un menor retorno de inversión a largo plazo en comparación con la compra, menos control sobre la elección de paneles y equipos, y contratos de arrendamiento que pueden complicar la venta de la vivienda.

¿Cómo se diferencia Sunrun de otras empresas solares?

Tradicionalmente, los propietarios que deseaban energía solar debían comprar paneles y accesorios a través de una empresa solar que también realizaba la instalación. Sunrun identificó que el alto costo inicial era un obstáculo para muchos propietarios en EE. UU., por lo que introdujo un modelo de "solar como servicio", permitiendo a los propietarios arrendar el sistema solar y pagar una tarifa mensual, similar al arrendamiento de un automóvil. En este acuerdo, que suele durar entre 20 y 25 años, Sunrun es propietaria de todo el equipo y se encarga del mantenimiento.

¿Cómo funciona el proceso de Sunrun?

Después de solicitar un presupuesto gratuito en el sitio web, un asesor de Sunrun programa una consulta virtual para detallar el diseño del sistema solar. Esto incluye revisar las facturas de servicios recientes para determinar el consumo energético actual y proyectar cambios futuros, como la compra de un vehículo eléctrico. El asesor también discutirá los objetivos de ahorro y preferencias estéticas.

Con esta información, se elabora un contrato de arrendamiento, conocido como acuerdo de compra de energía (PPA). Sunrun se encarga de obtener los permisos necesarios y programa la instalación, que generalmente se completa en un solo día. Sin embargo, puede demorar unas semanas en recibir el permiso de operación (PTO) de la compañía de servicios públicos para comenzar a utilizar la energía solar.

Es importante destacar que Sunrun selecciona todo el equipo para el sistema, lo que resulta conveniente para muchos clientes, ya que evita la necesidad de investigar el amplio mercado de paneles solares y inversores. Como señala Chance Allred, director de experiencia de Sunrun, esta estrategia simplifica el proceso para los usuarios.