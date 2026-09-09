Marco Rubio abre la puerta a bases militares estadounidenses en Colombia para combatir el crimen

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) — Estados Unidos no descarta la instalación de bases militares o compartidas para combatir el crimen organizado en Colombia, reveló el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita a Barranquilla, un puerto clave del país sudamericano.

"En muchos casos, esas son bases en común, como tenemos en otras partes del mundo así que si eso se propone, y ya se ha discutido, tendrá que ser con la cooperación de las autoridades colombianas que nos hayan pedido eso", explicó en una rueda de prensa cuyos pormenores conoció la Agencia Noticias Argentinas.

A pedido de Colombia

Rubio aseguró que Estados Unidos está dispuesto a proveer todo lo que Colombia solicite en materia de seguridad y subrayó que, si se fortalece la cooperación bilateral, sería posible restablecer la certificación antidrogas de Colombia por parte de Estados Unidos en 2027.

Además, celebró la adhesión de Colombia al "Escudo de las Américas" y deslizó que ambos países combatirán conjuntamente a grupos criminales que operan en Colombia y que, supuestamente, se esconden en Venezuela.

También señaló que el Departamento de Defensa de Estados Unidos trabaja con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella para determinar la compra de sistemas de radares y sistemas de inteligencia, entre otras herramientas que el país requiere para combatir a los grupos armados.

La opinión de Cepeda

El líder de la oposición en Colombia, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, afirmó que la estrategia de Estados Unidos y el nuevo Gobierno contra las drogas es la misma que fracasó el colombiano durante cinco décadas.

"Desde el Pacto Histórico, principal fuerza de oposición en el país, exigimos respeto a nuestra dignidad, independencia y libertad como nación democrática y soberana. Por ahora, todo acuerdo o convenio internacional que suscriba De la Espriella y que genere obligaciones para el Estado colombiano, deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional", advirtió.

La gira regional de Rubio también incluye a Ecuador y Perú, abundó finalmente la crónica de Xinhua.

Agencia NA