Donald Trump realiza donaciones a tres asesoras de su entorno cercano
Ellas forman parte de su entorno y son sus jóvenes asesoras, de entre 35 y 26 años; una, tiene fama de que logra más llegada al mandatario que los miembros del servicio secreto.
FOTO: Natalie Harp
Buenos Aires, 9 septiembre (NA) —El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó donaciones en efectivo por un total de 45.000 dólares a tres de sus asesoras en la Casa Blanca. Esta información fue revelada a partir de un informe financiero de la Administración estadounidense, según lo publicado por The Washington Post y consultado por la Agencia Noticias Argentinas.
Las tres beneficiarias de estos "obsequios en efectivo para las festividades", como se describen en el documento, son la asesora de la Casa Blanca Natalie Harp y otras dos colaboradoras del mandatario republicano: su asistente ejecutiva, Chamberlain Harris, y su asesora de comunicaciones, Margo Martin.
Las donaciones representan aproximadamente un tercio de los 150.000 dólares que cada una de ellas percibe anualmente como salario.
Harp, de 35 años, es conocida en la Administración Trump como la "impresora humana", ya que lleva consigo un dispositivo portátil que le permite proporcionar al presidente copias impresas de artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales que él prefiere.
Además, formó parte del círculo cercano de Trump que lo acompañó en una furgoneta de ‘catering’ en la que fue trasladado secretamente a otro avión para abandonar Turquía, ante el temor de un posible atentado por parte de Irán, según reportó anteriormente el medio.
A su vez, Martin, de 31 años, a menudo logra acercarse más al presidente que su propio Servicio Secreto, grabando su vida para redes sociales.
Por su parte, Harris, de 26 años, fue nombrada miembro de la Comisión de Bellas Artes estadounidense, organismo que supervisa proyectos de construcción en el área de Washington.
Adicionalmente, el director de operaciones del Despacho Oval, Walt Nauta, quien también acompañó a Trump en el furgón en Turquía, reportó haber recibido 20.000 dólares del mandatario.
Lectura rápida
¿Qué donaciones realizó Trump?
Donó 45.000 dólares en efectivo a tres asesoras de la Casa Blanca.
¿Quiénes son las beneficiarias?
Las asesoras son Natalie Harp, Chamberlain Harris y Margo Martin.
¿Cuál es la edad de las asesoras?
Harp tiene 35 años, Martin 31 y Harris 26.
¿Qué función cumple Natalie Harp?
Es conocida como la "impresora humana" y proporciona copias impresas al presidente.
¿Qué otro regalo recibió un colaborador de Trump?
Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, recibió 20.000 dólares del mandatario.
[Fuente: Noticias Argentinas]