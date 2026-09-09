Donald Trump realiza donaciones a tres asesoras de su entorno cercano

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) —El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó donaciones en efectivo por un total de 45.000 dólares a tres de sus asesoras en la Casa Blanca. Esta información fue revelada a partir de un informe financiero de la Administración estadounidense, según lo publicado por The Washington Post y consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Las tres beneficiarias de estos "obsequios en efectivo para las festividades", como se describen en el documento, son la asesora de la Casa Blanca Natalie Harp y otras dos colaboradoras del mandatario republicano: su asistente ejecutiva, Chamberlain Harris, y su asesora de comunicaciones, Margo Martin.

Las donaciones representan aproximadamente un tercio de los 150.000 dólares que cada una de ellas percibe anualmente como salario.

Harp, de 35 años, es conocida en la Administración Trump como la "impresora humana", ya que lleva consigo un dispositivo portátil que le permite proporcionar al presidente copias impresas de artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales que él prefiere.

Además, formó parte del círculo cercano de Trump que lo acompañó en una furgoneta de ‘catering’ en la que fue trasladado secretamente a otro avión para abandonar Turquía, ante el temor de un posible atentado por parte de Irán, según reportó anteriormente el medio.

A su vez, Martin, de 31 años, a menudo logra acercarse más al presidente que su propio Servicio Secreto, grabando su vida para redes sociales.

Por su parte, Harris, de 26 años, fue nombrada miembro de la Comisión de Bellas Artes estadounidense, organismo que supervisa proyectos de construcción en el área de Washington.

Adicionalmente, el director de operaciones del Despacho Oval, Walt Nauta, quien también acompañó a Trump en el furgón en Turquía, reportó haber recibido 20.000 dólares del mandatario.