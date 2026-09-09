Alina Akselrad y su tributo a Messi en Miss Mundo: "Los homenajes son en vida"

A un día de regresar de Vietnam, Alina Luz Akselrad visitó los estudios de Cadena 3 con el traje que dedicó a Lionel Messi en Miss Mundo 2026. La cordobesa contó que la idea del homenaje nació de su mamá y explicó por qué el futbolista también inspira su trabajo social.

Después de un mes de competencia en Vietnam, Akselrad quedó entre las 20 mejores de las 111 participantes. La final se realizó el sábado 5 de septiembre en Nha Trang y la ganadora fue Joheirry Mola, de República Dominicana.

"La idea era no solamente representar el fútbol como pasión argentina, sino hacer un homenaje en vida a toda la trayectoria de Messi", explicó en la radio. Dijo que el futbolista es un ídolo y una inspiración para sus proyectos sociales, su filosofía de vida y los mensajes que llevó al concurso. "Creo que los homenajes son en vida", remarcó.

Según relató, la propuesta surgió de su mamá, en medio de la euforia por el Mundial. "Él fue tu inspiración, tu motivación", recordó que le dijo al sugerirle el tributo. La iniciativa también apelaba a la imagen de un "último tango" de Messi y un "último baile" suyo. Alina aceptó y le confió la organización del traje.

El diseño estuvo a cargo de Aurelio Martínez, venezolano radicado en Argentina, quien trasladó la idea a una prenda con imágenes de la trayectoria del futbolista.

El traje reúne escenas de Messi desde sus comienzos en Newell's hasta sus etapas en Barcelona, Inter Miami y la Selección, incluida la conquista de la Copa del Mundo. Akselrad explicó que, sobre el escenario, lo utilizó con un miriñaque: una estructura debajo de la falda que le daba volumen y permitía apreciar mejor las imágenes.

Consultada sobre si había recibido alguna respuesta del futbolista o de su familia, expresó su deseo de que el homenaje llegara a destino: "Todavía estoy cruzando los dedos y rezando que lo vea".

La referencia al fútbol tiene un antecedente en su carrera. En mayo de 2021, cuando representó al país en Miss Universo, homenajeó a Diego Maradona con una indumentaria vinculada a la Selección, una remera con su rostro y una pelota.

Alina Akselrad tiene 27 años, es comunicadora, actriz, escritora y entrenadora de oratoria. Autora del libro "Abraza tu poder", fue elegida Miss Mundo Argentina 2025 antes de participar en la edición internacional de este año.

En Cadena 3 recordó que su recorrido por los reinados comenzó hace una década, también por un consejo de su mamá. Antes había incursionado en el modelaje, una experiencia que le provocó frustración y complejos con su cuerpo. "Me frustré mucho porque constantemente era medida, pesada", relató.

Su madre le propuso probar en las fiestas populares, donde podía representar una celebración y difundirla por el país. Así pasó por los escenarios de la Fiesta del Olivo, en Cruz del Eje, y de la Frutihorticultura, en Colonia Caroya. Contó que desde chica disfrutaba de los festivales cordobeses y esperaba con entusiasmo la coronación de las reinas, hasta que terminó siendo una de ellas.

Con el tiempo descubrió los certámenes internacionales y encontró una combinación que la sostuvo durante diez años: la posibilidad de promover el turismo, las tradiciones y la cultura argentina junto con una tarea social. Reconoció que la pasarela y las luces le generan adrenalina, pero sostuvo que fue ese propósito lo que la mantuvo en la actividad.

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FOTO: Alina Luz Akselrad, en su visita a Cadena 3.

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En Vietnam presentó "Sanando el Mundo", una iniciativa que propone intercambiar juguetes bélicos por pelotas de fútbol. Las armas de juguete recolectadas fueron recicladas y transformadas en un banco que se donó al Hospital Municipal Infantil de Córdoba.

La entrevistada vinculó esa propuesta con el ejemplo que encuentra en Messi y con la importancia de ofrecer herramientas a los chicos para que puedan desarrollar sus capacidades. "A través del juego podemos educar", afirmó. Desde esa mirada, planteó que revisar con qué juegan los niños puede contribuir a construir una sociedad basada en la no violencia y a transformar realidades.

Al describir el concurso, explicó que las evaluaciones incluyen oratoria, proyectos sociales, deporte, talento y presentaciones de danzas folclóricas. Para representar la cultura argentina llevó el bombo legüero, las boleadoras y el malambo. "Es un concepto de belleza integral donde son muchos los aspectos que se tienen en cuenta", señaló.

"Necesitamos menos ideales de belleza y más bellezas con ideales", sostuvo. Para Akselrad, el valor de una candidata debe estar en su capacidad de generar cambios, abrir debates y acompañar a otras personas, por encima de las medidas corporales, el peso o la cantidad de seguidores en las redes sociales. "Creo que ahí es donde está la verdadera belleza de una mujer", expresó.

Como ejemplo de esa transformación, comparó los formularios de inscripción. Recordó que, cuando empezó, le pedían color de ojos, medidas y altura. En cambio, al inscribirse para Miss Mundo le consultaron sobre carreras universitarias, idiomas y fundaciones con las que colaboraba. Dijo que haber vivido ese proceso desde adentro le genera orgullo.

La cordobesa también describió la exigencia de pasar un mes compitiendo lejos de su familia. Compartió habitación con la representante de Chile, a quien identificó como una fuente de contención. Explicó que cada candidata debe maquillarse, peinarse y preparar sus discursos por su cuenta, mientras encuentra apoyo emocional en sus compañeras.

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FOTO: Alina Luz Akselrad, en su visita a Cadena 3.

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Contó, además, que durante la convivencia suelen llamarse por el país que representan. "La única que debe saber mi nombre es Chile, que era mi compañera de cuarto", bromeó.

Según explicó, la evaluación se extiende a la vida cotidiana. Las acompañantes de las delegaciones continentales, conocidas como chaperonas, observan la puntualidad, el trato al personal, los saludos y las reacciones ante las dificultades o la comida. Para Alina, esos comportamientos permiten conocer la personalidad de alguien que aspira a ser una embajadora internacional.

"Todo el tiempo te están evaluando", resumió. Consultada sobre cuánto hay de espontaneidad y cuánto de pose, respondió: "Después de un mes es actitud real". Contó que la presión de las distintas instancias, la frustración de no clasificar y las jornadas con apenas tres o cuatro horas de sueño terminan mostrando cómo es cada participante.

"Ahí caen las máscaras y te encontrás con la realidad", afirmó. A su entender, la duración de la competencia permite conocer "a la mujer detrás de la corona".

Al hablar de sí misma, se definió como una persona muy familiera, que disfruta de los pequeños momentos. Valoró la experiencia de desafiarse y conocer mujeres de distintas partes del mundo, y destacó el vínculo que construyó con otras participantes, entre ellas las representantes de Brasil y Chile.

También celebró el triunfo de la dominicana Joheirry Mola. "Es una mujer increíble y estoy feliz de que la corona hoy la esté portando ella", expresó. Consideró que su elección reflejó la transparencia del concurso.

Recién llegada a la provincia, agradeció el regreso al afecto cotidiano: "Extrañaba este calorcito de hogar, el acento cordobés".

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Entrevista de "Juntos".