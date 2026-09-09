Máxima expectativa por la conferencia de Ángel Di María: ya entrena en Arroyo Seco

Rosario Central atraviesa una jornada de máxima expectativa en el predio de Arroyo Seco, donde el plantel realiza su entrenamiento y Ángel Di María brindará este miércoles una conferencia de prensa. El encuentro con los medios está previsto para las 12.10 y concentra la atención del mundo canalla.

Antes de la rueda de prensa, el entrenamiento del equipo será abierto para la prensa. Los medios ingresaron al predio a las 9.50 y pudieron seguir parte de la práctica del conjunto dirigido por el cuerpo técnico.

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La presencia de Di María generó todo tipo de conjeturas, especialmente por las declaraciones que había realizado después de la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores frente a Corinthians. En aquella oportunidad, el futbolista había dejado abierta la posibilidad de analizar su futuro.

Sin embargo, según la información que maneja Cadena 3 desde Arroyo Seco, el campeón del mundo se presentará ante los periodistas en su rol de capitán y referente del plantel. La expectativa está puesta en sus palabras y en el análisis que pueda realizar sobre el presente del equipo.

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Central tiene por delante nuevos desafíos durante 2026 y Di María aparece como una de las principales voces del vestuario. Por eso, más allá de las especulaciones sobre su continuidad, la conferencia también estará centrada en el momento que atraviesa el conjunto auriazul y en los objetivos que tiene por delante.

Cadena 3 está presente en el predio de Arroyo Seco para seguir de cerca la jornada y llevar todas las declaraciones de Ángel Di María. A partir de las 12.10, el referente canalla hablará ante los medios y se conocerán sus definiciones sobre el presente y el futuro inmediato de Rosario Central.