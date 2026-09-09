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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 8° y 19°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera una buena visibilidad durante todo el día.

09/09/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 18°, con una humedad del 24%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a una sensación de frescura durante la mañana y un clima agradable por la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza mostrarán un cambio en las condiciones climáticas. Para el jueves 10 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 19°. El viernes 11, la temperatura mínima será de 9° y la máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana, las temperaturas descenderán, con mínimas de 3° y 2° y máximas de 7° y 11°, respectivamente, y se anticipan lluvias y nieve. Finalmente, el lunes 14 de septiembre, se prevé una mínima de 5° y una máxima de 19°, con cielo despejado.

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