Ozempic y Wegovy podrían reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

El semaglutide, un fármaco utilizado comúnmente para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, podría ofrecer un beneficio inesperado para quienes padecen asma. Un nuevo estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Respiración (ERS) en Barcelona, España, encontró que el uso de semaglutide estuvo relacionado con una disminución de casi el 40% en los ataques de asma.

La investigación, liderada por la profesora Chloe Bloom, profesora asociada clínica en Epidemiología Respiratoria del Instituto Nacional de Corazón y Pulmón de Imperial College London, fue presentada por el Dr. Bohee Lee.

Explorando los fármacos GLP-1 y la salud pulmonar

La profesora Bloom comentó que "los agonistas del receptor GLP-1 son ampliamente utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. Investigaciones previas sugieren que podrían tener efectos antiinflamatorios y mejorar los resultados relacionados con los pulmones. Sin embargo, los resultados de asma y EPOC no han sido incluidos como objetivos en los ensayos de fármacos GLP-1".

El equipo de investigadores analizó registros médicos electrónicos del Reino Unido, llevando a cabo cuatro estudios paralelos, cada uno con entre 20,000 y 22,000 personas que habían comenzado tratamiento con un medicamento GLP-1 o un tipo diferente de fármaco antidiabético conocido como sulfonilurea.

Los resultados sugirieron que las personas con enfermedades respiratorias como el asma y la EPOC que recibieron terapias con GLP-1 experimentaron menos ataques de asma y exacerbaciones de EPOC en comparación con pacientes similares que recibieron otros medicamentos antidiabéticos.

Semaglutide mostró el efecto más fuerte

Entre los fármacos GLP-1 analizados, el semaglutide destacó, especialmente en personas con asma. La profesora Bloom explicó: "El efecto fue más fuerte con el semaglutide, especialmente en personas con asma, donde su uso parece estar asociado con una reducción de casi el 40% en los ataques de asma. Además, el semaglutide también condujo a una reducción del 20% en las exacerbaciones de EPOC".

Estos hallazgos sugieren que las personas que ya califican para los agonistas del receptor GLP-1 debido a la obesidad o la diabetes tipo 2 podrían recibir un beneficio adicional para su salud respiratoria.

No obstante, la profesora Bloom enfatizó que los resultados no son suficientes para recomendar estos medicamentos específicamente como tratamientos para el asma o la EPOC. "Los hallazgos de este estudio son alentadores, pero no deberían cambiar las decisiones de tratamiento por sí solos. Las personas con asma o EPOC no deberían comenzar a usar agonistas del receptor GLP-1 específicamente por su afección pulmonar fuera de la guía de prescripción actual. Aunque los hallazgos sugieren que algunas personas que toman agonistas del receptor GLP-1 pueden experimentar menos ataques respiratorios, esto necesita confirmación en ensayos clínicos".

Por qué la salud metabólica puede importar para los pulmones

El Dr. Alexander Mathioudakis, presidente del Grupo de Farmacología y Tratamiento de Vías Respiratorias de la Sociedad Europea de Respiración y profesor sénior en Medicina Respiratoria en la Universidad de Manchester, no participó en la investigación. Comentó: "La obesidad y la disfunción metabólica son comunes en enfermedades de las vías respiratorias y a menudo no se reconocen como problemas que pueden y deben ser abordados".

El Dr. Mathioudakis añadió: "Este es uno de los estudios más grandes del mundo real que investiga los agonistas del receptor GLP-1 y las enfermedades de las vías respiratorias, y uno de los primeros en examinar si los efectos difieren entre los agonistas individuales del receptor GLP-1. Resalta la necesidad de considerar la salud metabólica como parte del cuidado respiratorio. También apoya la necesidad de incluir resultados respiratorios, como ataques de asma y exacerbaciones de EPOC, en futuros ensayos de terapias metabólicas".

El Dr. Mathioudakis concluyó: "Necesitamos ensayos clínicos que incluyan resultados respiratorios, como ataques de asma, exacerbaciones de EPOC, función pulmonar, síntomas y calidad de vida, para determinar si los tratamientos metabólicos podrían convertirse en parte de un enfoque más amplio y personalizado para el manejo de las enfermedades de las vías respiratorias".