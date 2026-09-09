Detrás de la escena final: el adiós a Chiche Gelblung en la sede de la AMIA

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El velorio de Samuel "Chiche" Gelblung comenzó este miércoles a las 10.30 en la sala velatoria de la AMIA, situada en el barrio porteño de Villa Crespo. Familiares, amigos y colegas se acercaron para rendir homenaje al reconocido periodista, quien falleció a los 82 años tras permanecer internado en terapia intensiva.

Uno de los primeros en llegar fue Gustavo Sofovich, quien también envió una corona en su nombre y en el de su padre. Durante la mañana, varios allegados al periodista comenzaron a llegar al lugar para brindar su apoyo a la familia en este difícil momento.

Gelblung enfrentó a lo largo de este año diversos problemas de salud y varias internaciones. En los últimos meses, había permanecido 30 días en terapia intensiva y protagonizó un emotivo regreso a la televisión en silla de ruedas, cuando volvió a su programa en Crónica TV. Sin embargo, tras su retorno a la pantalla, tuvo que ser hospitalizado nuevamente.

El periodista fue trasladado al sanatorio Los Arcos desde el Mater Dei tras una internación de urgencia debido a complicaciones respiratorias. El cortejo fúnebre está programado para las 15, cuando partirá desde la sala velatoria hacia el cementerio de La Tablada, donde continuará la despedida de una de las figuras más emblemáticas del periodismo argentino.

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