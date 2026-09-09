Interrupciones masivas en vuelos en Reino Unido: piden renuncia del director de NATS

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El caos en los viajes aéreos del Reino Unido dejó casi 300 vuelos cancelados esta jornada, que se suman a las 1.700 suspensiones del martes por una falla en el sistema de procesamiento de los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo (NATS) que afectó a más de 330.000 pasajeros, aunque algunas aerolíneas comenzaban lentamente a normalizar sus operaciones.

El portavoz oficial de Andy Burnham declaró que el primer ministro británico sigue confiando en el director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, a pesar de que las tres importantes fallas del sistema durante su gestión en cuatro años.

El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, pidió que Rolfe sea sustituido por "alguien competente" y sostuvo que su posición es "insostenible" tras otros incidentes similares, reportó The Telegraph y supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Martin Rolfe es un fracasado que cobra de más. Es hora de que lo destituyan y de que se nombre a alguien competente para dirigir el control de tráfico aéreo del Reino Unido, que es uno de los sistemas de control de tráfico aéreo más caros de Europa y, sin embargo, sigue fallando repetidamente", sostuvo O'Leary. Según The Telegraph, Rolfe cobra 1,5 millones de libras al año (2,033 millones de dólares).

"La ministra de Transportes, Heidi Alexander, debe exigir hoy mismo la dimisión de Rolfe o su destitución. Las aerolíneas y los pasajeros que operan en el Reino Unido siguen pagando las consecuencias", agregó O'Leary.

En su defensa, Rolfe descartó que la masiva interrupción de las operaciones en los aeropuertos británicos el martes se debiera a un ciberataque y prometió llevar a cabo "una investigación muy, muy exhaustiva y completa", en declaraciones a la BBC el miércoles.

A pesar de la falla técnica que dejó a miles de personas varadas y a cientos de vuelos en tierra, afirmó que ofrecía "uno de los mejores servicios del mundo".

El director de operaciones de Ryanair, Neal McMahon, declaró que el incidente del martes fue causado por "exactamente el mismo problema" que el colapso del control de tráfico aéreo en 2023.

En agosto de 2023, los viajes de más de 700.000 pasajeros se vieron afectados después de que se suspendieran los vuelos en los aeropuertos británicos cuando NATS sufrió una falla técnica al procesar un plan de vuelo.

"Si recuerdan, en 2023 hubo un problema con un plan de vuelo, y eso provocó que el sistema entrara en un bucle que finalmente causó su apagado", evocó.

British Airways se vio obligada a cancelar casi 200 vuelos debido al caos provocado por la interrupción del servicio NATS. La aerolínea informó que sus equipos trabajaron durante toda la noche para elaborar un nuevo horario de vuelos para el miércoles, con el objetivo de operar la mayor cantidad de servicios posible tras la interrupción generalizada del martes, según Daily Express.

Según Airlines UK, una organización del sector, más de 330.000 pasajeros se vieron afectados por las interrupciones de vuelos.

En una carta dirigida a la ministra de Transportes, Tim Alderslade, director ejecutivo de la asociación, afirmó que más de 155.000 pasajeros habían sufrido cancelaciones de vuelos, mientras que los viajes de más de 180.000 pasajeros se habían retrasado.

Heathrow y Gatwick reanudan vuelos tras la incidencia en el control aéreo, pero advierten que persisten alteraciones mientras las aerolíneas recolocan aviones y tripulaciones.

El aeropuerto londinense de Heathrow informó en X que, aunque los vuelos se estaban reanudando, persisten alteraciones y pidió a los pasajeros solo desplazarse a las terminales si sus vuelos están confirmados, dado que las aerolíneas continúan reubicando recursos.

En un comunicado emitido el miércoles, Heathrow explicó: "Tras el problema técnico de ayer que afectó al control de tráfico aéreo de NATS, las operaciones de Heathrow se están recuperando". Añadió que, aunque los vuelos operan con normalidad hoy, prevén repercusiones indirectas a medida que las aeronaves y las tripulaciones se reubiquen.

Del mismo modo, Gatwick señaló que los vuelos se estaban reanudando, pero advirtió que llevará tiempo que las operaciones vuelvan por completo a la normalidad.

NATS, la entidad afectada, presta servicios de control de tráfico aéreo a 15 aeropuertos del Reino Unido. Se trata de una asociación público-privada en la que participan aerolíneas como British Airways y EasyJet, fondos de pensiones y el gobierno.