El OIEA eleva el caso de Irán al Consejo de Seguridad por incumplimiento nuclear

FOTO: OIEA remite a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por "incumplimiento" nuclear.

El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó el miércoles una resolución que remite el caso de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU debido a su incumplimiento de obligaciones en materia de información nuclear, en una medida diplomática destinada a aumentar la presión sobre la república islámica.

La votación se llevó a cabo con 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones. Rusia, China y Níger fueron los países que votaron en contra. Esta resolución, impulsada por Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, marca la primera remisión de Irán al Consejo de Seguridad por este motivo en dos décadas.

Desde junio de 2025, el OIEA ha denunciado la falta de acceso a instalaciones nucleares clave en Irán, tras una campaña bélica de 12 días lanzada por Israel, con el respaldo de Estados Unidos, que incluyó ataques a emplazamientos nucleares.

Desde el inicio de la nueva guerra, que comenzó el 28 de febrero, estas instalaciones han sido nuevamente blanco de bombardeos, y el organismo ha solicitado repetidamente el acceso para verificar actividades y materiales.

La resolución expresa su "grave preocupación" por el continuo incumplimiento de Irán y exige a Teherán que subsane urgentemente dichas deficiencias. Además, insta a Irán a participar sin condiciones previas en conversaciones destinadas a generar confianza internacional sobre el carácter exclusivamente pacífico de su programa nuclear.

A pesar de su importancia, la medida tiene un carácter principalmente simbólico, dado que China y Rusia, aliados de Irán, cuentan con poder de veto en el Consejo de Seguridad, lo que limita la posibilidad de imponer nuevas sanciones.

En respuesta, Irán reaccionó con desdén. El embajador Reza Najafi calificó la resolución como una "herramienta política" y afirmó que cooperará solo en la medida en que las circunstancias y la seguridad lo permitan. La misión iraní ante la ONU en Viena solicitó al director general del OIEA, Rafael Grossi, que inste a Estados Unidos e Israel a cesar sus "ataques ilegales" y criticó la cobertura del organismo como poco profesional y politizada.

El OIEA ha advertido que la falta de información y acceso plantea una preocupación por la proliferación y ha urgido a Irán a remediar la situación con la máxima prontitud. Grossi indicó que otorgar al OIEA acceso a instalaciones clave tendría "repercusiones positivas" para Irán.

Antes de los ataques de junio de 2025, el OIEA estimaba que Irán poseía aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un porcentaje cercano al 90% necesario para armas nucleares y muy por encima del límite del 3,67% establecido por el acuerdo de 2015, que actualmente está en desuso. Desde esos ataques, la ubicación y el estado de esas reservas permanecen inciertos.

Israel y Estados Unidos acusan a Irán de intentar desarrollar un arma nuclear; sin embargo, Teherán lo niega y sostiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles.