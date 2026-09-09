La Municipalidad de José C. Paz exige mayor seguridad tras el asesinato de David Ojeda Vázquez

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- La Municipalidad de José C. Paz expresó su solidaridad este miércoles con los familiares de David Elías Ojeda Vázquez, el joven de 22 años que fue asesinado por motochorros para robarle su moto, y demandó al gobernador Axel Kicillof un refuerzo en la seguridad de la provincia.

En un comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el municipio manifestó su profundo pesar por el crimen que ocurrió el domingo en el barrio Frino de esa localidad, y mostró su acompañamiento con respeto y solidaridad hacia los seres queridos de la víctima.

El comunicado subraya: "Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio (...) y en especial en nuestro distrito".

En este sentido, se enfatizó que la seguridad "requiere de acciones" y se consideró que el Poder Ejecutivo provincial "debe asumir la total y completa responsabilidad".

El hecho tuvo lugar en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, donde la víctima, al conducir su moto, fue interceptada por los delincuentes con intenciones de robo, y uno de ellos le disparó en la espalda.

Los vecinos, testigos del trágico suceso, alertaron al 911, y el joven fue llevado al Hospital Mercante, donde falleció poco después a causa de las heridas sufridas.

Los delincuentes, uno de los cuales portaba una mochila de la empresa Pedidos Ya, lograron huir y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.