Educación en crisis: Liliana González pidió fortalecer a los docentes y recuperar el valor del saber

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner a la educación en el centro del debate. Sin embargo, para la psicopedagoga Liliana González, reducir la problemática educativa a la responsabilidad de los docentes implica desconocer la complejidad de un fenómeno que atraviesa a distintos países.

En una reflexión dirigida especialmente a los docentes en su día, González sostuvo que existe una tendencia a responsabilizarlos por los resultados educativos, señalándolos por su formación o por los métodos utilizados. Frente a esta mirada, advirtió que “esto es mucho más complejo” y que la caída del rendimiento no puede explicarse mediante un análisis simplista.

Uno de los principales factores que identifica es el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones. Según explicó, los chicos están expuestos a contenidos breves, inmediatos y permanentemente entretenidos, una lógica que entra en tensión con los tiempos propios de la escuela.

“La escuela son módulos largos”, señaló, al diferenciar el espacio escolar de la dinámica de plataformas como TikTok. Para González, esta transformación también afecta la capacidad de concentración y el vínculo con el aprendizaje, ya que la educación requiere tiempo, esfuerzo y un proceso sostenido de construcción del pensamiento.

“Nos estamos quedando sin palabras”

La especialista puso especial énfasis en la caída de la lectura y sus consecuencias sobre el desarrollo del pensamiento. Consideró que leer textos extensos permite comprender el razonamiento de un autor y seguir el desarrollo de sus ideas, algo que se pierde cuando el estudiante delega esa tarea en resúmenes o herramientas digitales.

En ese sentido, sostuvo que la escuela debe recuperar el valor de la palabra: “En la escuela hay que poder hacer buenas preguntas, hay que construir buenas respuestas”.

Para González, la disminución de la lectura repercute directamente en la capacidad de los jóvenes para expresar lo que sienten, lo que saben y también aquello que desconocen. Las palabras, explicó, se construyen fundamentalmente a través del diálogo y de la lectura.

La responsabilidad, además, no corresponde exclusivamente a los estudiantes. La especialista remarcó que los adultos también deben recuperar el hábito de leer y convertirse en referentes para las nuevas generaciones.

Docentes mejor formados y reconocidos

Respecto del rol docente, González reconoció la necesidad de evaluar las capacidades de quienes están frente a un aula, aunque consideró que cualquier proceso de evaluación debe estar acompañado por una formación de mayor nivel y mejores condiciones laborales.

En este sentido, planteó como referencia el modelo de Finlandia, donde la formación docente tiene carácter universitario. Para la especialista, antes de exigir evaluaciones rigurosas es necesario garantizar una preparación profesional acorde con las responsabilidades que implica enseñar.

También reclamó docentes “bien pagos, prestigiados, capacitados y evaluados”, y señaló que el debate educativo debe contemplar las condiciones en las que trabajan quienes enseñan.

Una alianza necesaria entre familia y escuela

González también cuestionó la falta de acompañamiento de algunas familias y pidió recuperar una alianza sólida entre el hogar y la institución educativa.

Desde su perspectiva, educar es una responsabilidad compartida. La familia debe contribuir a que los niños desarrollen hábitos, límites, rutinas y autonomía, además de valorar el conocimiento y acompañar el proceso escolar.

La especialista advirtió, asimismo, sobre las situaciones en las que las familias cuestionan a la escuela o reaccionan negativamente frente a una mala calificación, evitando que los chicos atraviesen experiencias de frustración necesarias para desarrollar autonomía.

Por eso, insistió en que la crisis educativa no puede atribuirse exclusivamente a los docentes: intervienen también las familias, las políticas públicas, las condiciones laborales, la formación profesional y los cambios culturales producidos por la tecnología.

Educación, conocimiento y libertad

En el cierre de su reflexión, González reivindicó el esfuerzo, la lectura y el estudio como herramientas fundamentales para formar personas autónomas.

Para la especialista, leer permite acercarse a la verdad, comparar distintas perspectivas y construir un pensamiento propio, en lugar de aceptar automáticamente aquello que aparece en Google o en un resumen.

“El conocimiento es poder”, afirmó, pero también lo vinculó con la verdad, la autonomía y la posibilidad de desarrollar un pensamiento propio.

Finalmente, llamó a los docentes a resistir frente a las dificultades y a dejar huellas significativas en sus estudiantes. En esa tarea, destacó la importancia de conectar la lectura con la búsqueda de la verdad y de sostener una educación que no confunda inclusión con bajar las exigencias.

Para González, una escuela verdaderamente inclusiva no es aquella en la que todos simplemente pasan, sino aquella que exige a cada estudiante y lo acompaña para que pueda alcanzar su máximo potencial.