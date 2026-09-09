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El Hospital Garrahan reinaugura su servicio de traslados aéreos nocturnos tras más de diez años

El emblemático hospital pediátrico de Buenos Aires amplía su capacidad operativa con la reactivación del servicio de vuelos nocturnos, permitiendo recibir urgencias las 24 horas.

09/09/2026 | 16:10Redacción Cadena 3

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El Hospital Garrahan reinaugura su servicio de traslados aéreos nocturnos tras más de diez años

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El hospital pediátrico Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires concretó su primer traslado aéreo nocturno en más de diez años, lo cual se trata de un hito operativo para la entidad que le permite recibir derivaciones médicas de alta complejidad durante las 24 horas sin depender de la luz diurna.

La recepción del vuelo sanitario se produjo el martes 8 de septiembre pasadas las 19:10, marcando la reapertura formal del servicio en horario nocturno.

La pista de aterrizaje del centro médico había quedado fuera de servicio para vuelos sanitarios en 2021 debido a la falta de mantenimiento e infraestructura adecuada.

Tras una serie de obras de puesta en valor, las instalaciones del helipuerto habían vuelto a operar inicialmente en horario diurno el pasado 30 de diciembre de 2025. Con la habilitación y concreción de la operatoria nocturna, se completó la reactivación total de la plataforma.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo barajó la opción de que el presidente Javier Milei esté presente en la recepción del vuelo. Pero la opción fue desestimada ante la agenda del jefe de Estado.

Desde el centro asistencial destacaron que la recuperación del helipuerto y su ampliación horaria forman parte de una reorganización del presupuesto y de una inversión estratégica orientada a dar respuesta inmediata a urgencias pediátricas provenientes de distintos puntos del país.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió recientemente?
El Hospital Garrahan realizó su primer traslado aéreo nocturno en más de diez años.

¿Cuándo se realizó el primer traslado?
El primer vuelo sanitario nocturno se llevó a cabo el 8 de septiembre, a las 19:10.

¿Por qué se detuvo el servicio anteriormente?
El servicio de vuelos nocturnos se había suspendido en 2021 por falta de mantenimiento e infraestructura adecuada.

¿Qué mejoras se realizaron en el helipuerto?
Se realizaron obras de puesta en valor que permitieron la reactivación total de la plataforma, incluyendo la operativa nocturna.

¿Cuál es el objetivo de la reactivación del servicio?
El objetivo es responder de manera inmediata a urgencias pediátricas de alta complejidad desde distintas partes del país.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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