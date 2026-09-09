Detuvieron al policía acusado de golpear brutalmente a dos jóvenes en Alta Gracia

FOTO: Denuncian que un policía golpeó a dos adolescentes en Alta Gracia: uno sufrió una fractura.

La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, ordenó la detención de un policía y la imputación de una agente en la causa que investiga la presunta agresión a dos adolescentes de 16 años durante un procedimiento ocurrido el sábado. La mujer permanece en libertad.

La novedad fue confirmada a Cadena 3 por Axel Aurich, abogado querellante de las familias. Uno de los adolescentes sufrió una fractura de tibia y peroné, mientras que el otro también resultó golpeado, según la denuncia.

El letrado informó que las medidas se adoptaron después de que los jóvenes declararan durante gran parte de la mañana ante el fiscal. Valoró que la Fiscalía actuara de manera "rápida y eficaz" y consideró que los testimonios fueron contundentes.

Aurich aclaró que todavía no conocía la calificación legal atribuida a cada efectivo y que aguardaba la confirmación de la Fiscalía. Al ser consultado sobre la situación de la agente, explicó que continuaba en libertad y sostuvo que, de acuerdo con la denuncia, quien provocó las lesiones fue el policía detenido.

En su relato previo a Cadena 3, el abogado había señalado que los adolescentes fueron perseguidos por un móvil policial y que decidieron detenerse aproximadamente diez cuadras después del lugar del control.

Según su versión, un efectivo descendió del vehículo, arrojó a los jóvenes al piso y comenzó a golpearlos mientras todavía tenían puestos los cascos. Aurich sostuvo que uno de ellos recibió un golpe con el borcego que le provocó las fracturas de tibia y peroné, y que el policía continuó agrediéndolos mientras permanecían en el suelo.

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El abogado también afirmó que una mujer policía que se encontraba en el lugar intentó intervenir al advertir que la situación se había descontrolado.

Además, denunció que, una vez finalizada la agresión, el efectivo habría colocado un arma en la cabeza de los adolescentes y los habría amenazado para evitar que denunciaran lo ocurrido.

De acuerdo con el relato de la querella, los policías se retiraron y dejaron a los jóvenes abandonados. Los adolescentes habrían logrado regresar por sus propios medios a sus domicilios en la motocicleta. Aurich agregó que durante el procedimiento no les habrían solicitado el DNI ni el carnet de conducir.

Estos hechos forman parte de la denuncia presentada por las familias y deberán ser corroborados durante la investigación judicial.

Antes de que se conocieran la detención y la imputación, el comisario general René Villegas, director de Conducta Policial, había confirmado a Cadena 3 que los padres de los adolescentes presentaron una denuncia judicial por un presunto abuso policial durante un control.

Villegas aclaró que no tenía acceso a los pormenores de la presentación, que estaban en poder de la autoridad judicial, pero confirmó que el área a su cargo había comenzado a realizar tareas de investigación a pedido de la Fiscalía. "Estamos realizando tareas de investigación, dentro de lo que es el marco de la investigación judicial", explicó.

Entre las medidas realizadas se encuentran la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y de registros del sistema 911, que serán analizados para reconstruir lo sucedido. También interviene el Tribunal de Conducta Policial, que desarrolla una investigación administrativa en paralelo con la causa judicial.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.