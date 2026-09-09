Nazareno Arasa vuelve de la suspensión para dirigir Talleres-Unión

Nazareno Arasa fue designado para controlar el choque del sábado entre Talleres y Unión de Santa Fe, por la fecha 9 del Clausura en el Mario Kempes.

La noticia sería una más si se tratara de una simple designación de un árbitro, pero es el juez que la Dirección Nacional de Arbitraje suspendió hace unos diez días, al perjudicar a Vélez en el encuentro contra Riestra tras anular un gol lícito del “Fortín” que hubiera significado el 2 a 1 para los de Liniers, a diez minutos del final.

Pero la suspensión duró una sola fecha.

Fue la segunda vez que el juez es parado, puesto que en noviembre de 2025 se tomó la misma determinación cuando añadió 9 minutos en el duelo que Gimnasia le ganó a River en el Monumental, en donde sancionó un polémico penal que le atajaron a Miguel Borja.

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A partir del cotejo frente al “Tatengue”, Talleres pasará a ser el equipo que más veces dirigió Arasa con 25 partidos, ya que en la actualidad con 24 aparecen el mismo Talleres y Belgrano, como los clubes que más arbitró.

Los números con Talleres

En lo que va del año, Arasa dirigió dos veces a la “T”, en la derrota contra Boca 1-0 por la fecha 13 del Apertura y en la 2ª jornada del actual Clausura, en otra caída y en este caso frente a Vélez por 3-1.

En 24 partidos con Arasa, Talleres ganó y perdió 9, y empató 6 veces.

Hace 5 partidos que no conoce la victoria con este árbitro, con dos empates y tres derrotas. El último triunfo fue el 10 de noviembre de 2024, por 1-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. De hecho, ese fue el único cotejo que ganó de los últimos ocho.