Racing de Nueva Italia, el segundo equipo con más penales en contra

Más allá de la irregularidad que muestra en lo que va de la Primera Nacional, Racing sufre un mal de penales.

Transcurridas 28 fechas del principal certamen de ascenso, es el segundo equipo con más penales en contra, ya que le sancionaron seis y todos fueron goles.

De esos seis, el arquero Brian Olivera participó en cinco, ya que el otro fue de Gonzalo Laborda.

Y entre las fechas 19, 20 y 21, que fueron contra San Telmo, Estudiantes de Buenos Aires y Acassuso, le sancionaron tres penales de manera consecutiva.

En los seis partidos en los que tuvo penales en contra, la acción y efecto terminó repercutiendo en el resultado final, ya que logró sumar 4 puntos de 18 de posibles.

LOS PENALES EN CONTRA

Fecha 9: vs Colón… Gol de Lago… Arquero: Olivera

Fecha 14: vs Central Norte… Gol de Borda… Arquero: Olivera

Fecha 19: vs San Telmo… gol de Batallini… Arquero: Laborda

Fecha 20: vs Estudiantes BA… Gol de Acosta… Arquero: Olivera

Fecha 21: vs Acassuso… Gol de Hermoso… Arquero: Olivera

Fecha 28: vs Def. de Belgrano… Gol de González… Arquero: Olivera

EL ÚLTIMO PENAL QUE ATAJÓ UN ARQUERO DE RACING

Durante la temporada 2025, Racing tuvo 6 penales en contra, de los que cuatro fueron convertidos y dos desviados.

Por lo tanto hay que ir a la Primera Nacional 2024: el 7 de mayo de 2024, por la fecha 10, Adrián Franklin cobró la penal máxima en favor de Deportivo Maipú, en cotejo que se disputó en Mendoza.

A los 22 minutos del primer tiempo, el arquero Joaquín Mattalía le adivinó el remate a Ezequiel Almirón.

Es decir que un arquero de la Academia no ataja un penal desde hace dos años y cuatro meses.

¿Y EL RESTO?

En lo que va de la actual Primera Nacional, All Boys, Atlético de Rafaela y Midland no tuvieron penales a favor.

Por contrapartida, Agropecuario es el que más tuvo con 6, seguido de Morón y Chaco For Ever con 5.

Mientras que San Telmo es el equipo de más penales en contra en la temporada con 10, seguido de Racing con 6, Chacarita y Gimnasia y Tiro con 5.