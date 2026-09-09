En el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, BYD presenta su calculadora de ahorro

En el marco del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, BYD Argentina presenta su nueva calculadora de ahorro, una herramienta digital que, en una primera etapa, permite a los usuarios estimar cuánto podrían reducir sus gastos de energía y combustible al elegir un vehículo de nuevas energías. Disponible en el sitio oficial de la compañía, la plataforma compara el costo de uso de un modelo BYD con el de un vehículo a combustión de referencia dentro de su segmento, considerando el kilometraje y los hábitos de conducción de cada usuario.

El lanzamiento de la calculadora en esta fecha busca contribuir a una mayor comprensión de los beneficios económicos de la movilidad de nuevas energías y aportar información concreta al proceso de compra. Además del precio del vehículo, la herramienta permite incorporar al análisis el gasto anual estimado en energía y combustible, y visualizar cómo la eficiencia energética puede traducirse en un ahorro concreto en los desplazamientos cotidianos.

En esta primera etapa, el cálculo contempla exclusivamente estos dos componentes y no incluye otros factores del costo total de propiedad, como eventuales exenciones o beneficios vinculados a la patente, seguro, servicios de mantenimiento u otros gastos asociados.

“En el Día Mundial del Vehículo Eléctrico queremos poner el foco en uno de los principales desafíos del sector: que los consumidores puedan comprender los beneficios de estas tecnologías de manera concreta. Haber alcanzado las 10.000 unidades vendidas en menos de un año demuestra que cada vez más argentinos están eligiendo la movilidad de nuevas energías. BYD DOLPHIN MINI es un ejemplo claro: es el vehículo 100% eléctrico más vendido del país y fue reconocido como el Auto más seguro del año, redefiniendo lo que un vehículo urbano puede ofrecer en seguridad, tecnología y eficiencia. Con esta calculadora buscamos dar un paso más, ofreciendo información clara para que cada persona pueda evaluar el costo de uso según sus hábitos y tomar una decisión más informada”, afirmó Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

Cómo funciona la calculadora La calculadora funciona en pocos pasos. El usuario selecciona el modelo BYD que desea evaluar, indica cuántos kilómetros estima recorrer al año e ingresa el precio de referencia del litro de nafta. En el caso de los híbridos enchufables, también puede definir qué porcentaje de sus recorridos prevé realizar en modo eléctrico, según sus hábitos de conducción.

A modo orientativo, un uso combinado puede contemplar alrededor de un 60% de conducción eléctrica, mientras que, en escenarios con viajes frecuentes de larga distancia, esa proporción podría ubicarse entre el 40% y el 50%. Estos valores pueden ajustarse de acuerdo con el uso previsto por cada conductor.

Con esa información, la herramienta calcula el gasto anual estimado en energía y combustible del modelo BYD seleccionado y lo compara con el de un vehículo a combustión de referencia del mismo segmento, considerando la misma distancia recorrida. La diferencia entre ambos valores representa el ahorro anual estimado. Así, una persona que recorre 15.000 kilómetros por año puede visualizar cuánto le costaría cubrir esa distancia con un vehículo BYD de nuevas energías y compararlo de manera simple con una alternativa a combustión.

Una comparación basada en valores de referencia

Para realizar las estimaciones, la herramienta toma como referencia los consumos de vehículos a combustión de segmentos comparables, obtenidos de etiquetas de eficiencia energética disponibles públicamente. Para los modelos BYD, utiliza datos técnicos de consumo para calcular la energía necesaria para recorrer la distancia ingresada.

El valor de energía utilizado, de ARS 232 por kWh, corresponde a septiembre de 2026 y surge de una ponderación de 90% de carga domiciliaria y 10% de carga semipública, elaborada a partir de tarifas promedio del AMBA. Los resultados pueden variar según los precios vigentes, las condiciones de conducción, la versión del vehículo y otros factores.

La calculadora forma parte de la estrategia de BYD Argentina de ampliar el acceso a la movilidad de nuevas energías y brindar información concreta durante el proceso de elección. Con un line-up integrado por modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables, la compañía ofrece alternativas para diferentes hábitos y necesidades de uso.

A modo de ejemplo, BYD realizó una simulación para un recorrido de 15.000 kilómetros anuales, con un precio de nafta de ARS 2.050 por litro y el valor de energía antes indicado. Para los modelos híbridos enchufables, se consideró un 60% de conducción en modo eléctrico. Los resultados permiten comparar el gasto anual estimado de cada modelo BYD con el de un vehículo a combustión comparable dentro de su segmento.

10.000 unidades vendidas en Argentina

La presentación de esta herramienta se produce en un momento especialmente significativo para BYD Argentina. A menos de un año de su lanzamiento oficial, la compañía global de alta tecnología alcanzó las 10.000 unidades vendidas en el país, un hito que refleja su rápida consolidación en el mercado local, la confianza de los clientes y la creciente adopción de vehículos de nuevas energías. Alcanzar esta cifra en menos de un año representa un paso clave en la consolidación de BYD en Argentina y reafirma la confianza de cada vez más clientes en su tecnología y propuesta de movilidad. Este resultado impulsa a la compañía a seguir ampliando su line-up y desarrollando nuevas soluciones para acercar los beneficios de los vehículos de nuevas energías a más argentinos.

La calculadora se encuentra disponible en el sitio oficial de BYD Argentina: https://www.byd.com/ar/calculadora_de_ahorro.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa BYD Argentina