Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid visita a Liverpool en Anfield
En una jornada con seis partidos, válidos por la primera fecha del certamen, también se destacan Napoli-Arsenal y PSG-Slovan Bratislava. En el primer turno, Barcelona goleó 5-1 a Feyenoord.
09/09/2026 | 17:02Redacción Cadena 3
FOTO: Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: @Atleti)
En una jornada con seis partidos, Atlético de Madrid visita a Liverpool desde las 16 en Anfield, con Julián Álvarez como titular, en el gran plato fuerte de la jornada.
En "El Aleti" también fueron de arranque "El Cuti" Romero y Giuliano Simeone, mientras que lo propio hizo Alexis Mac Allister en el conjunto inglés.
Además, Napoli recibe a Arsenal, mientras que PSG enfrenta a Slovan Bratislava, en otros dos encuentros destacados de la primera fecha del certamen.
En el primer turno, Barcelona goleó 5-1 a Feyenoord, mientras que Stuttgart venció 3-1 a Viking de Noruega.
Los partidos de este miércoles
13.45: Stuttgart 3-1 Viking
13.45: Barcelona 5-1 Feyenoord
16: PSG - Slovan Bratislava
16: Napoli - Arsenal
16: Liverpool - Atlético de Madrid
16: Sporting Lisboa - Galatasaray
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué se jugará este miércoles en la Champions League? Se jugarán seis encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase liga.
¿Quiénes son los principales equipos que se enfrentan? Los partidos destacados son Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal.
¿Cuáles son los debuts que se destacan? Barcelona debuta ante Feyenoord y Paris Saint-Germain se enfrenta a Slovan Bratislava.
¿Qué otros partidos se jugarán? También jugarán Stuttgart-Viking y Sporting de Lisboa-Galatasaray.
¿Cuál es la hora de inicio de los partidos? Los partidos comienzan a las 13:45 y 16:00.