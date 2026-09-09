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Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid visita a Liverpool en Anfield

En una jornada con seis partidos, válidos por la primera fecha del certamen, también se destacan Napoli-Arsenal y PSG-Slovan Bratislava. En el primer turno, Barcelona goleó 5-1 a Feyenoord.

09/09/2026 | 17:02Redacción Cadena 3

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Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: @Atleti)

FOTO: Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: @Atleti)

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En una jornada con seis partidos, Atlético de Madrid visita a Liverpool desde las 16 en Anfield, con Julián Álvarez como titular, en el gran plato fuerte de la jornada.

En "El Aleti" también fueron de arranque "El Cuti" Romero y Giuliano Simeone, mientras que lo propio hizo Alexis Mac Allister en el conjunto inglés.

Además, Napoli recibe a Arsenal, mientras que PSG enfrenta a Slovan Bratislava, en otros dos encuentros destacados de la primera fecha del certamen.

En el primer turno, Barcelona goleó 5-1 a Feyenoord, mientras que Stuttgart venció 3-1 a Viking de Noruega.

Los partidos de este miércoles

13.45: Stuttgart 3-1 Viking

13.45: Barcelona 5-1 Feyenoord

16: PSG - Slovan Bratislava

16: Napoli - Arsenal

16: Liverpool - Atlético de Madrid

16: Sporting Lisboa - Galatasaray

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Lectura rápida

¿Qué se jugará este miércoles en la Champions League? Se jugarán seis encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase liga.

¿Quiénes son los principales equipos que se enfrentan? Los partidos destacados son Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal.

¿Cuáles son los debuts que se destacan? Barcelona debuta ante Feyenoord y Paris Saint-Germain se enfrenta a Slovan Bratislava.

¿Qué otros partidos se jugarán? También jugarán Stuttgart-Viking y Sporting de Lisboa-Galatasaray.

¿Cuál es la hora de inicio de los partidos? Los partidos comienzan a las 13:45 y 16:00.

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