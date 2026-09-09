Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid visita a Liverpool en Anfield

FOTO: Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: @Atleti)

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En una jornada con seis partidos, Atlético de Madrid visita a Liverpool desde las 16 en Anfield, con Julián Álvarez como titular, en el gran plato fuerte de la jornada.

En "El Aleti" también fueron de arranque "El Cuti" Romero y Giuliano Simeone, mientras que lo propio hizo Alexis Mac Allister en el conjunto inglés.

Además, Napoli recibe a Arsenal, mientras que PSG enfrenta a Slovan Bratislava, en otros dos encuentros destacados de la primera fecha del certamen.

En el primer turno, Barcelona goleó 5-1 a Feyenoord, mientras que Stuttgart venció 3-1 a Viking de Noruega.

Los partidos de este miércoles

13.45: Stuttgart 3-1 Viking

13.45: Barcelona 5-1 Feyenoord

16: PSG - Slovan Bratislava

16: Napoli - Arsenal

16: Liverpool - Atlético de Madrid

16: Sporting Lisboa - Galatasaray

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