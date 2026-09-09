Una pelea en el parque España terminó con una persecución, detención y condena

FOTO: Ilustrativa.- Tarde con buen clima en la zona del parque España donde fue el conflicto.

Un episodio que comenzó en la fila para entrar al baño de un bar y terminó con una agresión, amenazas con un arma blanca y una persecución policial sobre la barranca del río Paraná fue uno de los hechos que formaron parte de la acusación contra un hombre que este martes fue condenado en Rosario.

En el Centro de Justicia Penal, el juez Pablo Pinto condenó a Ignacio R., de 29 años, a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por los delitos de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, robo simple en grado de tentativa, robo simple en calidad de coautor, amenazas simples y lesiones leves, en concurso real.

El fiscal Iván Enríquez le atribuyó varios hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. El más reciente y, por sus características, uno de los más llamativos, ocurrió el 17 de diciembre de 2024 en inmediaciones de Arturo Illia al 1800, donde funciona el bar Río Mío.

Según la acusación, Ignacio R. se encontraba haciendo fila para utilizar el baño público del establecimiento cuando comenzó a amenazar a otro hombre con un arma blanca. La situación continuó cuando la víctima salió del lugar: el acusado lo habría golpeado en la cabeza con un elemento contundente, provocándole un traumatismo craneal del lado izquierdo.

La víctima se retiró y posteriormente se presentó en un food truck donde trabajaba. Hasta allí habría llegado nuevamente Ignacio R., quien, de acuerdo con la acusación fiscal, volvió a amenazarlo de muerte mientras exhibía un arma blanca.

La intervención policial se produjo poco después. El acusado fue localizado en inmediaciones del lugar, sobre la barranca del río Paraná, y quedó aprehendido luego de una breve persecución. La secuencia tuvo incluso un último episodio: mientras se encontraba dentro del patrullero, la propietaria del local intentó entablar una conversación con él y, según la acusación, también fue amenazada.

Pero ese episodio no fue el único que llegó al juicio. El expediente reunió además distintos hechos contra la propiedad ocurridos en años anteriores.

Uno de ellos se produjo en Tucumán al 1000, cuando Ignacio R., junto con otra persona, habría sustraído una bicicleta de paseo de dama que estaba asegurada con una linga a un árbol. Según la investigación, mientras su acompañante verificaba que no hubiera personas alrededor que pudieran advertir la maniobra, Ignacio R. cortó la cadena, tomó la bicicleta y se retiró del lugar.

También se le atribuyó un intento de robo ocurrido el 5 de marzo de 2023, cerca de las 16, en un edificio de Catamarca al 1500. En esa oportunidad habría intentado sustraer el portero eléctrico, pero fue observado por personal de Prefectura Naval Argentina, que intervino y logró aprehenderlo en el lugar, además de secuestrar el dispositivo.

El antecedente más antiguo incluido en la acusación se remonta al 1 de diciembre de 2019, cuando alrededor de las 21 habría cortado la linga de seguridad de una bicicleta estacionada en San Martín al 1200. El movimiento fue advertido por un empleado de una heladería de la zona. Al verse descubierto, el acusado habría arrojado la bicicleta a pocos metros e intentado escapar, pero fue retenido por transeúntes hasta la llegada del personal policial.

Por el conjunto de estos episodios, el tribunal impuso a Ignacio R. una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional. Es decir, no deberá cumplir la condena en prisión efectiva, aunque queda sujeta a las reglas y condiciones establecidas por la Justicia.

Así, una causa que reunió episodios de distinta gravedad terminó teniendo como una de sus escenas más particulares aquella que comenzó por una discusión en la fila del baño de un bar, siguió con una agresión y amenazas y terminó con el acusado corriendo por la zona de la barranca del Paraná.