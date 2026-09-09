Violento altercado entre dirigente de Chacarita y funcionario del Ministerio de Seguridad

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - El Club Atlético Chacarita se encuentra en una situación complicada tanto a nivel deportivo como institucional. El pasado sábado, el vocal Ricardo Bruno se vio involucrado en un incidente violento en la vía pública con un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. La disputa habría surgido a raíz de un conflicto relacionado con el estacionamiento de una moto, según relatan testigos del evento.

Como consecuencia de este altercado, el dirigente del club de San Martín recibió una sanción de cuatro años de derecho de admisión, según informó el medio Doble Amarilla. Esta medida le impide asistir a los partidos del Funebrero en todo el país durante el tiempo de la sanción.

Antes de que ocurriera la agresión, testigos indicaron que Bruno se encontraba muy exaltado. Este episodio de violencia se suma a otro ocurrido en las tribunas, donde un hincha, al ver que su equipo perdía 1 a 0, comenzó a insultar a otros socios y, en un momento, sacó una faca para amenazar a quienes estaban a su alrededor.

Chacarita se encuentra actualmente en la penúltima posición de la Zona B de la Primera Nacional, acumulando 27 puntos, muy por debajo del líder, Tristán Suárez, que suma 57. La prioridad del equipo no es solo ingresar al reducido, sino también evitar el descenso.

Si el torneo concluyera en este momento, Chacarita sería uno de los cuatro clubes que descenderían de categoría. Para mantener la categoría, necesita sumar puntos y superar a Patronato, que tiene 29 unidades.

El próximo partido del conjunto de San Martín está programado para el domingo 13 de septiembre, donde se enfrentará a Midland como visitante. Chacarita necesita urgentemente una victoria, ya que no logra triunfar desde el 2 de agosto, cuando venció a Agropecuario en un partido como visitante.