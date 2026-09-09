Unión llega a Córdoba sin el segundo máximo goleador de la temporada

Unión no tiene demasiado tiempo para disfrutar de su gran victoria ante Instituto. El 3-2 sobre el líder en el 15 de Abril significó el tercer triunfo consecutivo para el equipo de Leonardo Madelón, que ahora ya puso la mira en Talleres, rival al que visitará este sábado desde las 20.

La principal novedad estará en la delantera, ya que Cristian Tarragona no podrá jugar. El goleador fue expulsado en el tramo final del encuentro ante Instituto, luego de la intervención del VAR, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.

En contrapartida, Madelón recuperará a Julián Palacios, quien ya cumplió las dos jornadas de sanción que arrastraba por su expulsión ante Aldosivi. El mediocampista se perfila para volver al equipo titular.

Si el entrenador mantiene la estructura que utilizó ante Instituto, Palacios ingresaría por Tarragona. En ese escenario, Ignacio Malcorra tendría la posibilidad de adelantarse unos metros y ocupar una función más cercana a Marcelo Estigarribia.

TARRAGOL

Tarragona marcó 16 goles en el año, contando todas las competencias, 14 de ellos entre el Apertura y el Clausura y 2 en Copa Argentina.

El paraguayo Alex Arce de Independiente Rivadavia, es el único jugador que lo supera en cantidad de tantos ya que marcó 17, pero solo 7 entre Apertura y Clausura, ya que los demás los hizo entre las copas Libertadores (9) y Argentina (1).

Tarragona jugó una temporada en Talleres, la 2024/25, en donde marcó apenas 5 goles en 38 compromisos.