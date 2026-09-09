Instituto y la eficacia: es el que menos remates al arco permitió en 8 fechas

Por Gabriel Rodríguez

Pese a la derrota de las otras noches ante Unión de Santa Fe, la ilusión de un Instituto protagonista se basa en algunos parámetros como los pocos goles en contra, las vallas invictas de su arquero y la idea de juego de su entrenador.

En efecto, disputadas 8 fechas del Torneo Clausura, la Gloria marcha como uno de los tres punteros del Grupo “A” y con apenas 5 goles recibidos, es el equipo al que menos le marcaron en la zona.

Tiene los mismos goles en contra que Belgrano, Tigre y Barracas Central, aunque Atlético Tucumán con 3 es el que menos recibió en la segunda parte del año. Vale remarcar que la “B”, el “Matador” de Victoria y el “Decano” son protagonistas de la otra zona.

Los 5 tantos en contra son producto de los tres que le marcó el “Tatengue” la fecha pasada, más uno de Vélez y otro de Platense en las jornadas 1 y 2 del Clausura, respectivamente.

Sin contar el cotejo ante el “Calamar” por la Copa Argentina, Instituto mantuvo la valla invicta en 5 de los últimos 6 partidos y su arquero, Marcos Ledesma quedó como el segundo cuidapalos del club con más vallas en cero en la historia del club en Primera División.

Ledesma alcanzó 474 minutos sin recibir goles, quedando por debajo de Manuel Roffo quien entre 2023/24 llegó a 521 minutos, pero ambos superando a leyendas gloriosas como Carlos Munutti y Ramón Alvarez.

De los 30 clubes del campeonato y jugadas 8 fechas, Instituto es el equipo que menos remates al arco recibió: 19, apenas 5 goles en contra, con cinco vallas invictas y dos partidos en los que el rival no le pateó, que fueron Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba.

Por lo tanto, el equipo recibe un gol cada 3,8 disparos. Mirándolo de otro modo, su arquero ataja 3 de 4 remates, con una efectividad del 75%.

En las antípodas se encuentra Talleres, que recibió 13 goles y le remataron 50 veces al arco.

LOS ULTIMOS 12

Estudiantes RC....... 32 remates... 9 goles... 3VI

Riestra...................... 29 remates... 7 goles... 3VI

Huracán................... 29 remates... 6 goles... 4VI

Belgrano.................. 29 remates.... 5 goles... 4VI

Independiente....... 29 remates... 6 goles... 4VI

Barracas Central... 29 remates... 5 goles... 5VI

R Central................. 26 remates.... 9 goles... 3VI

Tigre........................ 26 remates.... 5 goles... 4VI

Argentinos............ 26 remates... 7 goles... 3VI

River....................... 24 remates... 9 goles... 1VI

Atl Tucumán.......... 21 remates... 3 goles... 6VI

Instituto............... 19 remates... 5 goles... 5VI