En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Corinthians

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Instituto y la eficacia: es el que menos remates al arco permitió en 8 fechas

En lo que va del Clausura recibió apenas 5 goles de 19 remates. Su arquero ataja 3 de 4 disparos.

09/09/2026 | 19:16Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El gran momento del riocuartense Ledesma

FOTO: El gran momento del riocuartense Ledesma

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

Pese a la derrota de las otras noches ante Unión de Santa Fe, la ilusión de un Instituto protagonista se basa en algunos parámetros como los pocos goles en contra, las vallas invictas de su arquero y la idea de juego de su entrenador.

En efecto, disputadas 8 fechas del Torneo Clausura, la Gloria marcha como uno de los tres punteros del Grupo “A” y con apenas 5 goles recibidos, es el equipo al que menos le marcaron en la zona.

Tiene los mismos goles en contra que Belgrano, Tigre y Barracas Central, aunque Atlético Tucumán con 3 es el que menos recibió en la segunda parte del año. Vale remarcar que la “B”, el “Matador” de Victoria y el “Decano” son protagonistas de la otra zona.

Los 5 tantos en contra son producto de los tres que le marcó el “Tatengue” la fecha pasada, más uno de Vélez y otro de Platense en las jornadas 1 y 2 del Clausura, respectivamente.

Sin contar el cotejo ante el “Calamar” por la Copa Argentina, Instituto mantuvo la valla invicta en 5 de los últimos 6 partidos y su arquero, Marcos Ledesma quedó como el segundo cuidapalos del club con más vallas en cero en la historia del club en Primera División.

Ledesma alcanzó 474 minutos sin recibir goles, quedando por debajo de Manuel Roffo quien entre 2023/24 llegó a 521 minutos, pero ambos superando a leyendas gloriosas como Carlos Munutti y Ramón Alvarez.

De los 30 clubes del campeonato y jugadas 8 fechas, Instituto es el equipo que menos remates al arco recibió: 19, apenas 5 goles en contra, con cinco vallas invictas y dos partidos en los que el rival no le pateó, que fueron Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba.

Por lo tanto, el equipo recibe un gol cada 3,8 disparos. Mirándolo de otro modo, su arquero ataja 3 de 4 remates, con una efectividad del 75%.

En las antípodas se encuentra Talleres, que recibió 13 goles y le remataron 50 veces al arco.

LOS ULTIMOS 12

Estudiantes RC....... 32 remates... 9 goles... 3VI

Riestra...................... 29 remates... 7 goles... 3VI

Huracán................... 29 remates... 6 goles... 4VI

Belgrano.................. 29 remates.... 5 goles... 4VI

Independiente....... 29 remates...   6 goles... 4VI

Barracas Central... 29 remates...   5 goles... 5VI

R Central................. 26 remates.... 9 goles... 3VI

Tigre........................ 26 remates.... 5 goles... 4VI

Argentinos............  26 remates...   7 goles... 3VI

River....................... 24 remates... 9 goles... 1VI

Atl Tucumán.......... 21 remates...   3 goles... 6VI

Instituto...............  19 remates...     5 goles... 5VI

Lectura rápida

¿Cuál es el rendimiento de Instituto en el Torneo Clausura?
Instituto es uno de los tres punteros del Grupo “A” con 5 goles recibidos en 8 fechas.

¿Quién es el arquero destacado de Instituto?
El arquero Marcos Ledesma es el segundo en la historia del club con más vallas en cero en Primera División.

¿Cuántos goles ha recibido Instituto en sus últimos partidos?
Instituto ha recibido 5 goles, 3 de Tatengue, 1 de Vélez y 1 de Platense.

¿Qué estadísticas tiene Instituto en cuanto a remates al arco?
Instituto es el equipo que menos remates al arco recibió, con solo 19 disparos en 8 fechas.

¿Cómo se compara Instituto con Talleres en defensa?
Mientras Instituto recibió 5 goles, Talleres recibió 13 goles y le remataron 50 veces.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf