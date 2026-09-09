59 años de Les Luthiers: Sergio Feferovich repasó el legado de los genios del humor y de la música

En el marco del 59° aniversario de la fundación oficial de Les Luthiers, el reconocido director de orquesta, pianista y pedagogo Sergio Feferovich debutó con su columna musical en el programa Amamos Argentina de Cadena 3, conducido por Chema Forte.

Al repasar la historia del legendario conjunto surgido en 1967 a partir del coro de la Facultad de Ingeniería y fundado por Gerardo Masana, el especialista destacó cómo un grupo de jóvenes universitarios logró transformar la combinación del humor y la música académica en un fenómeno masivo de calidad excepcional que conquistó a distintas generaciones.

Uno de los aspectos más descollantes señalados por Feferovich es la inmensa solvencia musical del grupo, la cual les permitía parodiar una enorme variedad de géneros —desde conciertos barrocos, madrigales y zarzuelas hasta el jazz, el chachachá y el bolero— alcanzando un nivel artístico tan elevado que muchas veces la parodia resultaba más bella que el propio género parodiado.

En ese sentido, el pianista enfatizó que Les Luthiers funcionó para miles de personas como una verdadera puerta de entrada a la música clásica, desmitificando la falsa asociación entre la seriedad artística y la solemnidad formal.

La columna resaltó también el magistral uso del contraste como recurso cómico: la elegancia del smoking y el moño, sumada a la voz profunda e institucional de Marcos Mundstock, frente al humor desopilante y los juegos de palabras creados por el grupo.

A través de conceptos como el "ludolingüismo" —término analizado por el exintegrante Carlos Núñez Cortés para describir el uso de anagramas, palíndromos y metáforas del lenguaje—, Les Luthiers convirtió composiciones como tarareo conceptual, la parodia del bolero "Perdónala" o las participaciones de Daniel Rabinovich en auténticas obras de arte del intelecto y la risa.

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En el análisis no podía faltar la figura de Johann Sebastian Mastropiero, el prolífico y mediocre compositor ficticio que sirvió como hilo conductor de gran parte de la obra del grupo.

Feferovich subrayó que, tras abarrotar los teatros más importantes de Latinoamérica y España, el conjunto logró trascender las fronteras del espectáculo para convertirse en un verdadero ícono de la identidad argentina en el mundo, ubicándose en el imaginario popular al mismo nivel de orgullo cultural y deportivo que figuras de la talla de Lionel Messi, Diego Maradona o René Favaloro.

Para ilustrar su homenaje en los estudios de la radio, Feferovich se sentó al piano e interpretó pasajes de obras emblemáticas como "Zamba añoralgia" o el gato "El explicado", recordando la vigencia inagotable de sus arreglos y letras.

Al concluir la emisión, el columnista celebró estos 59 años de trayectoria expresando el profundo orgullo que representa para el país contar con referentes que demostraron que la alta cultura y el humor popular pueden fusionarse de manera brillante e inolvidable.