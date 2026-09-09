Valentín Barco marcó su primer gol con el Chelsea en un emocionante partido contra el Leeds

En una jornada destacada para los futbolistas argentinos, Valentín Barco dejó su huella en el encuentro del Chelsea, donde el equipo londinense se impuso por 6 a 3 al Leeds United en la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Barco, quien se unió al club tras el Mundial, anotó su primer gol con la camiseta blue a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 4 a 3.

El tanto de Barco llegó en un momento crucial, permitiendo al Chelsea tomar un respiro y buscar aumentar su ventaja. La jugada que desembocó en el gol se inició por la banda derecha, donde Roger realizó una buena subida. Tras un centro que superó al arquero rival, el exjugador de Boca no dudó en ejecutar un potente zurdazo rasante hacia el palo derecho.

Este gol se produce en un contexto en el que Barco había enfrentado críticas por su actitud en el Mundial, lo que llevó a algunos hinchas a silbarlo en sus presentaciones iniciales. Sin embargo, el argentino celebró con entusiasmo frente a la afición, lo que sugiere un cambio en la percepción del público hacia él.

El partido fue de alto voltaje, comenzando con el Leeds tomando la delantera con goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson a los 23 minutos del primer tiempo y a los 3 del segundo, respectivamente. El Chelsea logró reaccionar con un penal convertido por Cole Palmer, seguido de un segundo gol del mismo jugador que igualó el encuentro.

Posteriormente, el Chelsea tomó la delantera gracias a Pedro Neto a los 15 minutos, y Danny Welbeck amplió la ventaja a 4 a 2 a los 20 minutos. El Leeds volvió a acercarse con un gol de Dominic Calvert-Lewin a los 30 minutos del segundo tiempo, pero Barco respondió rápidamente con su gol, y Welbeck selló el marcador definitivo a los 49 minutos.