Racing se quedó con las manos vacías en la final del Mundial de Clubes Juvenil 2026

FOTO: Racing superó al Real Madrid en la semifinal, pero cayó en la final.

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – Racing perdió 4-3 ante Athletico Paranaense en la definición por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, en la final del Mundial de Clubes Juvenil 2026, que se llevó a cabo en el estadio Nuevo Arcángel, en Córdoba, España.

El equipo brasileño tomó la delantera con un gol del mediocampista Gustavo Guedes a los 21 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la "Academia" logró empatar a los 20 minutos del segundo tiempo gracias a un tanto del atacante Román González.

En la tanda de penales, los errores de Juan Alfonso y Valentino Ahumada fueron determinantes para el destino del conjunto juvenil argentino, que así suma su segunda final consecutiva en el Mundial de Clubes Juvenil, siendo subcampeón en ambas ocasiones.

Racing había tenido un recorrido destacado en el torneo, comenzando con una victoria por 3-1 ante el Bayer Leverkusen alemán, y logrando triunfos ajustados contra el Real Betis y la Real Sociedad en la fase de grupos. En cuartos de final, el equipo superó a Córdoba por 3-1 y en semifinales logró una impresionante victoria por 3-0 ante el Real Madrid.

El encuentro final comenzó con una buena disposición de Racing, pero Paranaense logró abrir el marcador gracias a un cabezazo de Guedes, quien se encontró solo en el área tras un centro desde la izquierda.

Al cierre de la primera mitad, un cabezazo de Santiago Bárcena fue despejado sobre la línea de gol por Bruno Gabriel, en una de las ocasiones más claras del encuentro.

En la segunda mitad, a los 20 minutos, Alex Balbuena realizó un desborde por la derecha y asistió a Román González, quien, como máximo goleador del certamen con cinco tantos, logró el empate definitivo.

Durante la tanda de penales, el guardameta Julián Bado detuvo el primer remate de Marcos Pesseti, pero Arthur Sehn, el arquero del Paranaense, se quedó con el tiro de Alfonso, mientras que Ahumada impactó su penal en el palo, lo que sentenció la tanda a favor del conjunto brasileño.