Denunciaron al intendente interino de Allen por pedir un adelanto de $1,5 millones

El intendente de Allen, Marcelo Román, denunció ante el Tribunal de Cuentas municipal a Fabián Figueroa, quien ocupó de manera interina la jefatura comunal durante cinco días, en el marco del conflicto que se desató tras la suspensión de Román.

Según la presentación, Figueroa habría percibido haberes correspondientes al período en el que estuvo al frente del municipio y además solicitado un adelanto de $1.500.000 a cuenta de su salario de agosto.

Román también incluyó en la denuncia a los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez, a quienes responsabilizó por la suspensión que había derivado en el reemplazo temporal.

La denuncia contra Figueroa

Román presentó la denuncia por supuesto “perjuicio económico a la hacienda municipal, daño institucional al electorado y desvío de poder”.

En el caso de Figueroa, lo acusó de haber ejercido la intendencia de manera ilegítima y de haber ordenado la liquidación de haberes correspondientes a su breve paso por el cargo.

De acuerdo con el documento difundido por Román, a comienzos de agosto se liquidaron y pagaron los haberes correspondientes al período comprendido entre el 24 y el 31 de julio bajo la categoría de intendente interino.

El jefe comunal sostuvo que esa liquidación se produjo cuando la ordenanza que había dispuesto su suspensión ya estaba judicializada y cuestionada.

El pedido de $1,5 millones

Además del pago de los haberes, Román denunció que Figueroa solicitó un anticipo financiero de $1.500.000, correspondiente a cuenta de sus haberes de agosto.

“Solicitó un anticipo de $1.500.000 a cuenta de sus haberes correspondientes al mes de agosto de 2026”, señaló el intendente en la presentación.

Según Román, esos fondos son actualmente adeudados al municipio y deberían ser restituidos.

El denunciante pidió al Tribunal de Cuentas que ordene la “restitución inmediata” de las sumas que, según su presentación, fueron cobradas de manera indebida.

También pidió una denuncia penal

Román fue más allá del reclamo administrativo y solicitó que se formule una denuncia ante la Justicia penal ordinaria.

La presentación apunta a investigar posibles delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial, siempre de acuerdo con la acusación formulada por el intendente.

La denuncia se produce meses después del conflicto institucional que terminó con el regreso de Román a la intendencia de Allen.

El conflicto que terminó en la suspensión

Figueroa era presidente del Concejo Deliberante de Allen y asumió temporalmente la intendencia luego de la suspensión de Román.

El jefe comunal denunciante sostiene ahora que esa suspensión fue ilegítima y cuestiona tanto la actuación de los concejales que la impulsaron como las decisiones adoptadas durante los cinco días en los que Figueroa estuvo al frente del Ejecutivo municipal.

Román había adquirido notoriedad a nivel nacional luego de convertirse en uno de los primeros dirigentes en abandonar la Unión Cívica Radical (UCR) para incorporarse a La Libertad Avanza (LLA).