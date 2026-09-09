Estelares, 32 años de canciones y un vínculo especial con Córdoba: "Es una provincia fundamental"

Estelares vuelve a Córdoba y lo hace con una historia que excede ampliamente los escenarios. La banda platense construyó durante más de tres décadas un vínculo particular con el público cordobés, una relación que, según Víctor Bertamoni, guitarrista principal y miembro fundador del grupo, se fue fortaleciendo a lo largo de los años.

“Es la provincia en que más hemos estado”, contó Bertamoni en diálogo con Cosquín Rock. Y agregó que prácticamente no existe localidad cordobesa en la que la banda no haya sido convocada, ya sea para shows, eventos o diferentes producciones.

“La gente nos ha devuelto siempre un cariño enorme ahí en la ciudad de Córdoba, increíble”, destacó.

La relación también se extiende a los escenarios. Estelares pasó por distintos espacios de la provincia y fue protagonista de diferentes ediciones del Cosquín Rock. Bertamoni recordó especialmente los comienzos en la Plaza Próspero Molina y también presentaciones en lugares más pequeños.

“Hemos cruzado todo tipo de ambientes, todo tipo de público y todo tipo de historias”, resumió.

Un público que conoce las canciones

Uno de los grandes desafíos para Estelares a la hora de tocar en Córdoba es elegir el repertorio. Con una trayectoria de 32 años y numerosos discos publicados, la banda tiene un público que no solamente conoce sus grandes éxitos, sino que también está familiarizado con canciones menos difundidas.

“Es difícil porque tenemos que dejar afuera canciones que queremos mucho”, reconoció Bertamoni.

La banda intenta equilibrar los clásicos con aquellos temas que no aparecen habitualmente en sus shows.

Entre las canciones que tienen un lugar especial en Córdoba aparecen “El Corazón Sobre Todo” y “Un Día Perfecto”, dos de los temas que el guitarrista identifica como verdaderos himnos para el público.

Pero la relación con sus seguidores cordobeses llegó incluso a permitirles presentar “Constelación de Canciones”, un espectáculo basado justamente en canciones de su discografía que no fueron hits.

“En Córdoba hasta hemos hecho nuestro espectáculo ‘Constelación de Canciones’, donde tocamos canciones que no fueron hits. Imaginate el interés que hay en Córdoba hasta para eso”, señaló.

32 años de historia y un nuevo disco

Bertamoni también habló sobre el recorrido de Estelares y cómo vive la banda sus más de tres décadas de historia.

“La banda ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos discos, muchos álbumes, muchos shows, muchísimos shows”, expresó.

Para el músico, el origen de Estelares estuvo ligado a las canciones que Manuel Moretti tenía guardadas en formato de demos y que, con el tiempo, la banda fue transformando en canciones para compartir con el público.

“Es una satisfacción haber llevado adelante la carrera de Estelares para lo que armamos la banda, que fue llevar esas canciones que Manuel tenía ahí guardadas”, explicó.

Actualmente, el grupo continúa presentando “Los Lobos”, su último álbum, mientras ya empieza a mirar hacia una nueva producción.

“Siempre la banda es un lugar de pertenencia para nosotros. Es nuestro club, nuestro club de amigos, nuestro club artístico”, afirmó.

Una nueva visita a Córdoba

Estelares se presentará este sábado en el Estadio Atenas, un escenario que la banda todavía no había transitado.

Bertamoni adelantó que el repertorio incluirá canciones de Los Lobos junto con clásicos de toda su carrera. La lista, sin embargo, todavía puede sufrir modificaciones hasta último momento.

“Siempre entra o sale alguna nueva según el día, el clima o lo que sea”, contó.

Antes de llegar a Córdoba, la banda se presentará el viernes en Junín y desde allí viajará para continuar su gira.

“A todos los cordobeses que están oyéndonos: soy Víctor, de Estelares. Les mando un abrazo grande. Los esperamos el sábado en el Estadio Atenas. Ahí estaremos los Estelares”, cerró Bertamoni.

Las entradas para el show están disponibles a través de Eden Entradas.